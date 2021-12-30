Büyük skandal.... İBB gassalından hutbede PKK propagandası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) örgüt bağlantılı isimlerin işe alındığıyla ilgili gündeme taşınan haberler tartışılırken İBB'de alımların bunlarla da sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının takibiyle geçen Temmuz ayında PKK'nın alternatif Diyanet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Diyanet İşleri Başkanı olan Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yakalanmış, şüphelilerden 5'inin gassal olarak İBB iştiraki İSPER'de işe alındığı ortaya çıkmıştı.

Sabah Gazetesi'den Halit Turan'ın haberine göre; Soruşturmanın detaylarında, PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmayı bazı dernekler ve özellikle ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar aracılığıyla yaptığı, bu projeyle sempatizan ve birçok Kürt kökenli muhafazakar kitleye hedef aldığı öğrenildi.

Dernek saymanı hutbe yazdı, gassalar okudu

Kürtçe hutbelerin DİAYDER üyesi ve derneğin saymanlık görevini de yerine getiren ve kitle içerisinde "Mele" olarak bilinen Rıza Oğur tarafından hazırlandığı, derneğe ait gayri resmi mescitlerdeki fahri imamlar okutulduğu öğrenildi. Bu imamlar arasında ise İBB'ye gassal olarak işe alınan Nur M. I., Aydın A. ve Mehmet E. A.'nın olduğu yapılan teknik ve fiziki takiple belgelendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dava dosyasına giren teknik takip belgelerine göre, 19 Mart 2021'de İBB'deki gassallardan Mehmet E. A., Yıldıztepe'deki derneğe ait Yıldıztepe Mescidine gelerek kendi yazdığı vaaz ve hutbe metnini okuyup namaz kıldırdı. Mehmet E. A.'nın bulunduğu mescide, DİAYDER yönetim kurulu Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 50 kişinin geldi. Zanlılar yanında ise terör örgütünü simgeleyen sarı-kırmızı-yeşil renklerin bulunduğu seccadeler getirdi.

Ulaşılan o ana ait fotoğraflarda Mehmet E. A.'nın mescit minberinde Kürtçe olarak "Zulüm ve Adalet" konularını içeren hutbe verdi. Hutbe içerisinde ise Kurmançi lehçesinin içinde bulunmayan ve yöre halkı tarafından kullanılmayan kelimeleri seçti. Aslan'ın kullandığı "Civak, Rugeş, Rumet, Parastın, Armanç, Abari, Amade, Dirok" gibi kelimelerin sonradan PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılıp benimsenen kelimeler olduğu, bu kelimeleri kullanırken de Türkçe anlamını anlatarak mescitte bulunan kişilere öğrettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, DİAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Baran, dernek başkan yardımcısı olan gassal Mehmet E. A., Dernek saymanı Rıza Oğur ile buluşarak DİAYDER yönetim kurulu üyesi olan İBB iştirakindeki gassallardan Fahrettin Ü.'nün evinde toplantı yaptı. Bu toplantı da takip edilerek dosya içerisine girdi.