Büyük Şeytan ABD ile terör örgütü YPG arasındaki anlaşmaya sert tepki

‘Büyük Şeytan ABD’ terör örgütü PKK’ya kol kanat olmaya devam ediyor. Suriye’de iç savaşın başladığı yıllardan beri, terör örgütüne milyonlarca dolarlık silah yardımı yapan ABD, son olarak petrol anlaşması ile gündeme geldi. ABD’li bir şirketin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki ayağı YPG ile petrol anlaşması yaptığı bildirildi.

İran’dan sert tepki

ABD’li şirketin terör örgütü YPG ile yaptığı petrol anlaşmasına ilişkin sert bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu anlaşmanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, açıklamasında, skandal anlaşmanın Suriye’nin toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu ifade ederken, ülkenin egemenlik haklarının da çiğnendiğine durgu yaptı.

ABD’nin Suriye’de yasa dışı ve işgalci bir güç olduğu belirten, Musevi, bu nedenle anlaşmanın hukuki bir bağlayıcılığının olmadığını söyledi.