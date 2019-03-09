0553 313 94 23

Büyük saygısızlık! İçki şişesinin üzerinde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten görüntü

Hollanda merkezli içki markası 'Rumi' şişe üzerinde kullandığı 'semazen' logosuyla sosyal medyada büyük tepki çekti.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Büyük saygısızlık! İçki şişesinin üzerinde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten görüntü

Mevlana öğretisinin sembolü olan "semazen" bir votka şişesinde dekor olarak kullanıldı. Müslümanlara ait sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Mevlana'ya yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

Hollanda'da üretiliyor

Üzerinde Mevlana'ya atfedilen “içki, içeni değiştirir” anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka Hollanda'da üretilerek birkaç ay önce piyasaya sürüldü.

Akşam

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
  1. Hollanda
  2. Rumi
  3. semazen

YORUM YAZ

  • ŞahinbeyŞahinbey54 dk önce
    Annenin adını niye koymadın diye sormak gerekir.
  • Erhak Erhak 1 sa önce
    Öyle kızmak yok.Çuvaldızı kendimize batırıcaz.Mevlana kebap, mevlana boncuk,mevlana atlet,mevlana mumluk diye diye kendi ülkemizde DİNİ BU KADAR TİCARETLEŞTİRİR, CAMİ-TÜRBE leri TİCARETHANEYE çevirirsek elin oğlu da bunu yapar.
  • ÖnderÖnder1 sa önce
    Sema olayının buralara getirileceği belliydi. Herşey yavaş yavaş azar azar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Önümüzde Duruyor
  1. Önümüzde Duruyor
  2. Sakın unutma!
  3. Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba..
  4. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
  5. Süleyman Soylu: Amaçları..
  6. Cinsel istismar şüphelisi çift..
  7. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
  8. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
  9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
  10. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
  11. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
  12. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
  13. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
  14. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
  15. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
  16. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
  17. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
  18. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
  19. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
  20. Darbeci albaydan "sehven attım"..
İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

Günün Karikatürü

9 Mart 2019
Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı