Büyük saygısızlık! İçki şişesinin üzerinde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten görüntü
Hollanda merkezli içki markası 'Rumi' şişe üzerinde kullandığı 'semazen' logosuyla sosyal medyada büyük tepki çekti.09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Mevlana öğretisinin sembolü olan "semazen" bir votka şişesinde dekor olarak kullanıldı. Müslümanlara ait sembollerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Mevlana'ya yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.
Hollanda'da üretiliyor
Üzerinde Mevlana'ya atfedilen “içki, içeni değiştirir” anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka Hollanda'da üretilerek birkaç ay önce piyasaya sürüldü.
Akşam
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