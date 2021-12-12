Büyük şaşkınlığa neden oldu! Dünyanın en pahalısı pas tuttu

Dünyanın gündemine ilk kez beş yıl önce '4,4 milyar dolarlık oyuncak arızalandı' haberleriyle geldi, son yayınlanan fotoğraflar ise dakikalar içinde şok etkisi yaptı.

ABD'nin geliştirdiği en son teknoloji destroyer USS Zumwalt, süper dayanıklı zırhı ve radara yakalanmama özelliğiyle yeni nesil savaş gemileri arasında başı çekiyordu.

'Karadaki düşmanı sürpriz saldırıyla gafil avlamak' için geliştirilen USS Zumwalt'ın 9 Aralık günü Güney California açıklarında çekilen fotoğrafları ise, büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

Geçtiğimiz sene ABD donanmasına teslim edilen ve 'geleceğin savaş gemisi' olarak tanıtılan aracın pas tuttuğu görüldü. Ayrıca USS Zumwalt'ın gövdesinde delikler dikkat çekti.

San Diego'daki deniz üssüne girerken çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı, Rus medyası büyük bir sevinçle USS Zumwalt'ın pas tuttuğunu okurlarına aktardı.

Milliyet'in haberine göre, bazı sosyal medya kullanıcıları geminin birçok noktasını kaplayan pasın bir sorun oluşturmayacağını savunurken, diğerleri büyük bir sorun yaşandığını ve utanç verici bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

22 milyar dolar harcadılar

175 ABD askeriyle denize açılan USS Zumwalt savaş gemisi, geçtiğimiz yıl atış testlerinden geçmişti. ABD donanmasının elinde halihazırda DDG-1000 sınıfı üç adet savaş gemisi bulunuyor.

Fakat şimdiye ABD ordusunun planları sürekli aksadı, araştırma ve yapımına 22 milyar dolardan fazla harcanan söz konusu savaş gemilerinin operasyonel hale gelmesinin 2025'i bulması bekleniyor.

USS Zumwalt savaş gemisi 2016 yılında inşa edildiği limandan ayrıldıktan iki hafta sonra arızalanmış, San Diego'ya gitmek için Panama Kanalı'ndan geçerken su alınca durmak zorunda kalmıştı.

20 senelik araştırmanın ürünü

Radara yakalanmayan süper destroyer USS Zumwalt aynı zamanda avcı savaş gemisi olarak biliniyor. ABD'li savunma sanayi devi Raytheon'ın geliştirdiği Zumwalt, dış görünümü dışında içinde oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

Geminin kumanda merkezi, büyük bir işyerini andırıyor. Her bir masada, gemideki personelin önünde Zumwalt'ın konumunu ve diğer bilgilerini gösteren üç ekran yer alıyor.

Standart bir masa üstü bilgisayarın sahip olduğu donanımların dışında, personel ayrıca bir joytick kullanıyor. Ana ekranlar silahların durumunu, hava araçların rotalarını, bulunan bölgenin haritalarını, yaklaşmakta olan nesneleri ve uyarı sistemlerini gösteriyor.

Zumwalt, 16 tane Electronic Modular Enclosures adı verilen donanıma sahip. Toplam 235 elektronik kabine içeren bu donanımlar geminin dev elektrik ihtiyacını karşılıyor. Geminin elektriğini gaz-türbinleri karşılıyor. Türbinler, bilgisayar sistemleri ve motorları 20 MW enerji isteyen Zumwalt için 78 MW elektrik üretiyor.

Fazlasıyla sahip olduğu elektrik, 115 km öteyi vurabilen 155 mm'lik ana topu, savunma amaçlı iki küçük top ve 80 farklı noktada bulunan füze ateşleme bataryalarını destekliyor.

Popular Science'ın incelediği Zumwalt destroyeri, yaklaşık 20 yılık bir araştırma ve geliştirmenin ürünü. 185 metre uzunluğundaki casus gemi Zumwalt, dev boyutuna rağmen radarlara yakalanmama özelliğiyle aynı zamanda avcı görevi üstleniyor.

1990'lı yıllarda Somali'de yürütülen operasyonlarda hem deniz hem de karada görev alacak bir silah üzerinde araştırmalar başlatan ABD donanması, Körfez Savaşı'nda Kuveyt üzerinden Irak'a düzenlenen Çöl Fırtınası operasyonunda bu tarz silahların geliştirilmesi için karar verildi.

ABD'nin 'düşmanın kapısını kırmak' için tasarladığı Zumwalt, 'karadaki hava savunmalarının imha edilmesi, çıkarmalar öncesi düşman birliklerinin karadan temizlenmesi gibi görevleri yürütecek, savaş uçaklarını düşman ateşinden koruyacak.'