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Dünya Büyük rekor kırıldı! Saatte 532 bin kilometre hız yaptı
Dünya

Büyük rekor kırıldı! Saatte 532 bin kilometre hız yaptı

NASA'nın güneşi incelemek için gönderdiği Parker Güneş Sondası, saatte 532 bin km hıza ulaşarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:30:00 -
Büyük rekor kırıldı! Saatte 532 bin kilometre hız yaptı

ASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çıkmıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

Kendi rekorunu egale etti

Parker sondası, yeni bir hız rekoruna imza attı. Araç, saatte 532 bin kilometre hıza ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. 29 Nisan'da kayıtlara geçen bu hız, ışık hızının on binde birine denk geliyor.

Parker'ı geliştiren mühendisler, ileride aracın saate 692 bin kilometre hıza kadar çıkabileceğini düşünüyor.

Güneş aracı, aynı zamanda Güneş'e en yakın insan yapımı nesne rekorunu da elinde bulunduruyor.

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