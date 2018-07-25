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Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp polise iftira attılar

Gri listede yer alan DHKP-C'li terörist Meryem Özsöğüt'ün yakalanması amacıyla 19 Temmuz'da Sarıyer'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği binasına düzenlenen operasyonun ardından yerlere boyalar dökerek büyük bir provokasyona imza atan terör sevicileri, özel harekat polislerinin cemevinde işkence yaptığını öne sürerek bir polis memurunun cemevi koridoruna tuvaletini yaptığı iftirasında bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:18
Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp polise iftira attılar

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbaratla, gri listede yer alan DHKP-C'li terörist Meryem Özsöğüt'ün yakalanması amacıyla 19 Temmuz'da Sarıyer'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) binasına düzenlenen operasyonun ardından, terör sevicileri büyük bir iftira ortaya attı.

Derneğe yapılan operasyonla gri listede bulunan Meryem Özsöğüt adlı terörist yakalanmış, dernekte bulunan bazı şahıslar da gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından sosyal medya üzerinden, bir polis memurunun cemevi koridoruna tuvaletini yaptığı iftirasında bulunan terör yandaşları, yerlere de kırmızı boyalar dökerek büyük bir provokasyona imza attı. 

Sosyal medya üzerinden toplumun sinir uçlarıyla oynayarak inançlar üzerinden çatışma çıkarmaya çalışan terör yandaşları, Alevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik olarak sistematik polis saldırılarının yapıldığını öne sürdü.

HÜKÜMETİN HASSASİYETİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Hükümetin terör örgütleri PKK ve DEAŞ tehdidinden dolayı Alevi ve Caferi vatandaşların ibadet merkezlerine yönelik hassasiyetini görmezden gelen terör sevicileri, yapılan operasyonla gözaltına alınan teröristi de 'özgürlük savaşçısı' olarak niteledi. Operasyon sonucunda aranan teröristler listesinde gri katagoride yer alan Meryem Özsöğüt'ün, terör örgütü DHKP-C’nin birçok eylemine katıldığı belirtiliyor.

HDP İFTİRAYI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Derneğe yapılan operasyonu Meclis gündemine taşıyan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması isteğiyle bir soru önergesi vererek provokasyonu TBMM'ye taşıdı. Terör sevici HDP'li Kenanoğlu, soru önergesinde, “Hükümet veya bakanlık tarafından Alevilerden özür dilenecek midir?” ifadeleriyle, yapılan terör operasyonu üzerinden hükümetin Alevilere yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği algısını oluşturmaya çalıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:18
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