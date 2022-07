Büyük panik: Marmaris'teki orman yangını otele sıçradı!

Saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Havadan ve karadan müdahale başladı

İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Otele sıçradı, vatandaşlar panik içinde kaçıştı

Ormanlık alanda çıkan yangın, dakikalar sonra bölgedeki bir otele sıçradı. Bu anları kaydeden vatandaşların panik içerisinde kaçıştıkları ve gözyaşı döktükleri görüldü. Ayrıca yangınların sıçradığı otel de tahliye edildi.

AFAD: Tahliye edilenler arasında yaralı yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yangın sıçrayan otelle ilgili yapılan açıklamada, "Otelden tahliye edilen vatandaşlarımız arasında yaralı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamanın tamamında şöyle denildi:

"Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup, yaralı bulunmamaktadır. Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

"Şu an için yangının söndürülme ihtimali söz konusu değil"

Bölgede bulunan DHA Muhabiri Cavit Akgün CNN Türk ekranından son durumu aktardı. Yangının söndürülme ihtimalinin söz konusu olmadığını belirten Akgün, "İçmeler Suruç Mahallesi ormanlık alandan yangın çıktı. Şu an havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aldığımız bilgiye göre yangın bir otele sıçramış durumda. Ekipler canla başla yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor. Geçen yıl da aynı tarihte yangın çıkmış ve 9 bin hektar kül olmuştu. Şu an havadan karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu an yangının söndürülme ihtimali söz konusu değil. Alevler birçok noktada etkin durumda. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan evlere sıçramaması için binaların üzerine su atılıyor" dedi.

"7 villa tahliye edildi"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, villalarda tahliye işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, "Karadan ve havadan tüm ekipler müdahaleleri gerçekleştiriyor. En son Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli'ne sıçradı. Bir villaya da sıçramış durumda. Ama ekipler müdahalelerini sağlıyor. Bununla birlikte 7 villada da tahliyeler gerçekleşti" diye konuştu.

OGM: 5 uçak olay yerinde

Orman Genel Müdürlüğü'nden de Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama geldi. 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arasözün görevlendirildiğini belirten OGM, "Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın Kahramanları Yeşil Vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.