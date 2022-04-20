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Gündem Büyük operasyon sürüyor! 400 teröristin etrafı sarıldı
Gündem

Büyük operasyon sürüyor! 400 teröristin etrafı sarıldı

Terör örgütüne yönelik 18 Nisan'da başlatılan ve bugüne kadar 26 teröristin öldürüldüğü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 400 PKK'lı teröristin etrafı sarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 10:12:00 -
Büyük operasyon sürüyor! 400 teröristin etrafı sarıldı

Kahraman Mehmetçik, vatana sınır dışından tehdit oluşturan hedeflere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Uzun süredir yurt içindeki PKK hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Operasyonları ile doğu ve güneydoğu kırsalında yuvalanan hainlere büyük bir darbe indirilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile hedefi sınır dışına çevirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor

Gece saatlerinde başlatılan operasyonlarla Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgeleri ateş altına alındı.

Birçok hedefin yok edildiği ve hala devam eden operasyonda, son açıklamalara göre 26 hain etkisiz hale getirildi.

Bordo berelilerin de karadan dahil olduğu operasyonda, aşama aşama bölge kontrol altına alınarak ilerleme sağlanıyor.

400 PKK'lı kıstırıldı

Bu kapsamda yurt içindeki operasyonlardan ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki Türk askerlerinden kaçarak bölgeye sığınan 400 PKK'lı terörist burada ablukaya alındı.

Kara ve havadan operasyon devam ediyor.

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