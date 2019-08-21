Büyük mutlulukla yola çıktı, hayatını kaybetti Aksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ortaköy karayolunda meydana geldi. 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun davetiyelerini akrabalarına dağıtmak için yola çıkan Mehmet Mustafa Çiftçi yönetimindeki 68 AY350 plakalı otomobil, Aksaray'dan Ortaköy istikametine giderken, sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 42 V 7440 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Kamil Yıkmış (60) idaresindeki 68 T 0199 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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