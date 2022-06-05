Büyük maraton bitti! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün 2022 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) yapıldı. Sınava giren öğrenciler, LGS zor muydu, sınav yorumları nasıl, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS kitapçıkları verildi mi, sorularını merak etmeye başladılar. İnternetteki çok sayıda yorum, sınava giren öğrenciler için rehber oldu. Geçtiğimiz sene 2021 yılına ait yorumlarda kimi öğrenciler soruları zor bulsa da kimileri kolay olduğunu söyleyerek sınavının rahat geçtiğini açıklamıştı.

LGS zor muydu, kolay mıydı?

2022 LGS sınavına giren adaylar LGS zor muydu, kolay mıydı? soru yorumlarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #LGS2022 etiketiyle paylaştılar. Sınav bazı kişilere kolay gelirken bazıları için ise oldukça zorluydu.

LGS soru kitapçıkları verilecek mi?

Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

LGS puanları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağı ve sınav sonuçlarının nerede yayınlanacağı aday öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı.

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.