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Spor Büyük maça saatler kala Yunanistan ekibi PAOK'tan Beşiktaş'a mesaj
Spor

Büyük maça saatler kala Yunanistan ekibi PAOK'tan Beşiktaş'a mesaj

Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmanda büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:19:00 -
Büyük maça saatler kala Yunanistan ekibi PAOK'tan Beşiktaş'a mesaj

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz ve Ege’de gerilim tırmanırken Beşiktaş ve PAOK’un Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmesi olay oldu.

Bugün oynanacak olan mücadele öncesi PAOK tarafından Beşiktaş’a bir mesaj verildi. PAOK kulübü, Beşiktaş’ın soyunma odasına "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." İfadelerini içeren bir yazı yazdı.

Beşiktaş’tan cevap gecikmedi

Beşiktaş ise PAOK Kulübü’ne teşekkür ederek, "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notunu paylaştı.

Tahrik etmişlerdi

PAOK Kulübü yeni sezon formalarının iç kısmında Ayasofya, Pontus ve Konstantinopolis gibi tahrik edici kelimeler yazdırmıştı. Kulüp Başkanı Ivan Savvidis de futbolculara Beşiktaş maçı dolayısıyla bir mektup göndermişti.

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