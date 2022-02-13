Büyük kuraklık "hayalet köyü" ortaya çıkardı

İspanya'nın Portekiz sınırındaki bir barajın boşalmasına yol açan büyük kuraklığın ardından 30 yıldır rezervin altında yatan bir hayalet köy yeniden ortaya çıktı.

Ülkenin kuzeybatı Galiçya bölgesindeki Aceredo köyü, bölgenin bir rezerve yer açmak için sular altında bırakıldığı 1992'den bu yana Limia nehrinin altından ilk kez yeniden görünür hale geldi.

İspanya Çevre Bakanlığı'ndan bir kaynak, gelecek haftalarda daha da kötüleşebilecek bir kuraklığın ardından, Alto Lindoso rezervinin mevcut kapasitesinin yüzde 15'inde kaldığı uyarısında bulundu.

A Coruna'dan 65 yaşındaki Maximino Perez, "Sanki film izliyorum. Hüzünlü hissediyorum" dedi.

Benim hissiyatım, kuraklık ve iklim değişikliği gibi şeyler nedeniyle yıllar içinde gerçekleşecek şeyin bu olacağı yönünde.

Ürkütücü kalıntılar çok sayıda turisti cezbetti. Turistlerin çoğu, yarısı çökmüş çatıların altında arama yaparken bir zamanlar kapıları ya da kirişleri oluşturan birçok enkazı veya eskiden kafe olan bir yapının iskeleti önündeki şişe yığınlarını ortaya çıkardı.

Enkazın arasında, borusundan hâlâ su akan eski bir içme suyu çeşmesi ve metruk bir duvarın yanında pas tutmuş eski bir araba da var.

Aceredo'nun da içinde bulunduğu bölgenin belediye başkanı, durumun son aylarda, özellikle de ocakta yaşanan az yağıştan kaynaklandığını söyledi.

Maria del Carmen Yanez durumun, rezervuarı yöneten Portekizli elektrik kuruluşu EDP'nin “epey saldırgan sömürüsü” nedeniyle daha da kötüleştiğini de sözlerine ekledi.

Portekiz hükümeti, kuraklığa karşı 1 Şubat'ta Alto Lindoso da dahil 6 barajda elektrik üretimi ve sulama için su kullanımının neredeyse tamamen durdurulmasını emretmişti.

Reuters'e göre EDP, düşük rezerv seviyelerinin kuraklıktan kaynaklandığını söylerken, su kaynaklarını "verimli" yönettiklerini ve bunların asgari gereksinimlerin üzerinde olduğunu da belirtti.

Söz konusu olay, geçen yıl İspanya'daki birkaç köyün barajların kullanımı nedeniyle ülkenin batısındaki Iberdola'da yer alan bir gölün çabucak kurutulmasına dair şikayetçi olmasının ardından yaşandı. EDP, bu şikayete kurallara uyulduğunu söyleyerek yanıt vermişti.

Çevre Bakanlığı'ndan alınan en son verilere göre ülkenin rezervleri, kapasitelerinin yüzde 44'ünde. Bu oran, son 10 yıldaki yüzde 61'lik ortalamanın hayli altında olsa bile hâlâ 2018'deki kuraklıkta kaydedilen seviyelerin üzerinde.

Bakanlıktan bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, kuraklık göstergelerinin gelecek haftalarda muhtemel bir kötüleşmeye işaret ettiğini fakat ülke genelini etkileyecek bir sorun tespit edilmediğini söyledi.

Aceredo'da çalışan Lobioslu eski bir inşaat işçisi olan Jose Alvarez, şöyle dedi: "Korkunç bir şey fakat durum bu. Hayat böyle."