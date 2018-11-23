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Büyük kriz! İran o gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları, Suudi Arabistan'a ait bir balıkçı teknesine el konulduğunu ve tekne içerisindeki kişilerin tutuklandığını açıkladı.

23 Kasım 2018 Cuma 20:07
Büyük kriz! İran o gemiye el koydu

İran Deniz Kuvvetleri, Suudi Arabistan'a ait balıkçı teknesine el koydu, ardından teknedekiler tutuklandı.

Mizan haber ajansı, İran Devrim Muhafızları'nın, Suudi Arabistan bayraklı bir balıkçı teknesine el koyduğu ve tekne içerisinde bulunan kişileri tutukladığını açıklandı.

Sputnik'in haberine göre İran'ın liman kenti Buşher'den bir yetkili, Mizan'a yaptığı açıklamada, teknede gözaltına alınan kişilerin tutuklanma sebeplerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Ayrıca yetkili, gözaltına alınan kişilerin uyrukları ve sayılarına dair net bir bilgi vermedi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:07
  1. İran
  2. Suudi Arabistan

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