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Büyük kriz aşıldı! Tarihi anlaşmada imzalar atılıyor

AB ve İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasını bloke edeceğini açıklayan İspanya hükümeti, Cebelitarık Boğazı için garanti verilmesi üzerine anlaşmayı kabul edeceğini duyurdu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:59
Büyük kriz aşıldı! Tarihi anlaşmada imzalar atılıyor

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarihi boşanmada en kritik virajlardan biri dönüldü. Hafta içi Cebelitarık krizi nedeniyle AB ile Londra yönetimi arasındaki anlaşmayı bloke edeceğini açıklayan İspanya, bugün geri adım attı.

Reuters haber ajansı, Brexit sürecinde gün yüzüne çıkan 300 yıllık anlaşmazlığın ardından İngiltere'nin İspanya'ya güvence verdiğini ve krizin aşıldığını bildiriyor.

Reuters ayrıca, Londra'nın AB'ye gönderdiği mektuptan dakikalar önce İspanya'nın Brexit anlaşmasını kabul edeceğini duyurdu.

Uzun süredir İngiltere'ye ait bölgenin egemenliğine ortak olmayı öneren İspanya, Cebelitarık'ın statüsünün yalnızca Madrid ve Londra yönetimleri arasında müzakere edilmesini istiyordu.

27 ülke lideri yarın bir araya gelecek

AB üyesi 27 ülkenin lideri, yarın Brexit anlaşmasını onaylamak için Brüksel'de bir araya geliyor.

Belçika'nın başkentindeki buluşmada liderlerin 585 sayfalık tarihi boşanma anlaşmasına imza atması bekleniyor. Zirvede ayrıca Londra yönetimi ve AB arasındaki ilişkiyi belirleyecek deklarasyon da onaylanacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in yaptığı anlaşma, Londra'da istifa rüzgarına ve siyasi depreme yol açmış durumda.

23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, her şeyin yolunda gitmesi halinde 29 Mart 2019'da AB'den resmen kopacak.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:59
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. Cebelitarık krizi
  3. Brexit anlaşması
  4. Kriz aşıldı
  5. İspanya geri adım attı
  6. İngiltere

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