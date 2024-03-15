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Siyaset Büyük İstanbul mitingi 24 Mart’ta!
Siyaset

Büyük İstanbul mitingi 24 Mart’ta!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 22:36:00 - 2024-03-15 23:01:50
Büyük İstanbul mitingi 24 Mart’ta!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde yoğun miting programı süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Pazar günü İstanbullularla buluşacak.

AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi, 24 Mart Pazar günü saat 14:00'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, mitinge ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, " ‘Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul’ diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz." dedi.

Başkan Kabaktepe, tüm İstanbulluları mitinge davet etti:

Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz.


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