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Gündem Büyük ikiyüzlülük! Krizin faturasını Türkiye'ye kesmeye kalktılar
Gündem

Büyük ikiyüzlülük! Krizin faturasını Türkiye'ye kesmeye kalktılar

Verdiği sözleri tutmayan ikiyüzlü Avrupa göçmen krizinin faturasını Türkiye'ye kesmeye kalktı. Alman basını, Avrupa'ya akın eden göçmenler nedeniyle Türkiye'yi suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 19:11:00 -
Büyük ikiyüzlülük! Krizin faturasını Türkiye'ye kesmeye kalktılar

Avrupa Belarus, Poloya merkezli bir mülteci krizi ile karşı karşıya. Minsk yönetiminin sınırdaki geçişlerde kontrolü kaldırdığı videolar sosyal medya üzerinde yayılım gösterirken, bölgede oluşan bu krizden çıkış yolu arayan Avrupa'da, Türkiye aleyhinde haberler yazılıp çizilmeye başlandı.

Bunun son örneğini Alman Bild gösterdi. Ülkenin en prestijli yayım organlarından olan Bild'de Türkiye ile ilgili akılalmaz iddialara yer verildi.

"Erdoğan Almanya'ya mülteci gönderiyor"

Almanya'dan gelen açıklamalarda, 2015 yılında yaşananlara benzer bir göçmen krizinden endişe edilirken, Bild'in krizin sorumlusu olarak Türkiye'yi göstermeye çalışması dikkat çekti.

Göçmenlere yer verilen haberin fotoğrafında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı. "Güvenlik çevrelerine" dayandırılan haberde, iki lidere işaret edilerek, "Belarus üzerinden hedefli bir şekilde Almanya'ya mülteci gönderiyorlar" denildi.

Son altı haftada 6 binden fazla göçmenin Belarus üzerinden Almanya'ya geçtiği belirtilirken, söz konusu kişilerin "Erdoğan ve Putin tarafından desteklenen uçuş planını kullandığı" şeklinde sıradışı iddia ortaya atıldı.

Bıld'den akılalmaz iddia

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına misilleme olarak göçmenleri AB ülkelerine doğru ittiği kaydedildi. Lukaşenko'nun AB'ye yönelik hamlesinin "Erdoğan ve Putin tarafından desteklendiği" savunuldu.

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