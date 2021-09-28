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Gündem Büyük ihanet ortaya çıktı... Türkiye'nin milli projelerini bakın ne karşılığında satmış!
Gündem

Büyük ihanet ortaya çıktı... Türkiye'nin milli projelerini bakın ne karşılığında satmış!

Savunma Sanayi Başkanlığı'nda proje müdürü olarak görev yapan Yusuf Hakan Özbilgin'in, tatil karşılığında kurumdaki ihale bilgilerini yabancı bir şirkete sattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 11:52:00 -
Büyük ihanet ortaya çıktı... Türkiye'nin milli projelerini bakın ne karşılığında satmış!

Savunma Sanayi Başkanlığında proje müdürü olan Yusuf Hakan Özbilgin'in, Savunma Sanayii'ndeki ihale bilgilerini yabancı şirkete aktardığı belirlenmişti. Özbilgin'in, kritik projelerin bilgilerini ne karşılığında aktardığı da ortaya çıktı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki kritik projelerin ihale bilgilerini yabancı firmalara sızdıran ve hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in, Mustafa Sırrı Akın ve Emre Özlük'ün istekleri doğrultusunda kendilerine bilgi verdiği değerlendirilmesi yapıldı.

"Uzak Doğu'ya gitmek istiyor deseydin"

Tape kayıt tutanaklarının girdiği dosyada Özbilgin'in, Akın'ın şirketi lehine Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki işlere müdahil olduğundan ve işlerini takip ettiğinden dolayı karşılığında da maddi menfaat temin etmek için "Uzak Doğu'ya gitmek istiyor deseydin" şeklinde konuşmalar yaptığı kaydedildi.

Akın'ın masraflarını karşılamak üzere kendisini gezi amaçlı yurtdışına göndermesini Emre Özlük'ten talep ettiği, kahvaltı, yemek ve alkol gibi isteklerde bulunarak Özbilgin'in kendisine maddi menfaat temin ettiği değerlendirilmesi yapıldı.

 

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Yorumlar

kiowa

demek ki neymış, devleti memur soymaz, müdür soyar ihanet eder....müdürleri, makam sahiplerinin kutsayan bir sistem özürlüdür...müdürler,başkanlar,makam ve mevki sahipleri ihanet eder..astlar değil..
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Serdar Özkonuşur

Böyle Kanıbozukları Sallandıracan .Şerefsiz ,Namussuz ,Ahlaksız herif Seni doğuran Anne Baba hiçmi Dini ,Ahlâkî ,Namus,Şeref Öğetmedi.Senin Anne Babanında ALLAH binbelasını versin.ALLAH C.C Esas Öbür Dünyada Cehennemden Çıkarmasın Kabirde , Kabir âzabının enderinini Çek.
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