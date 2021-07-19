Büyük gün geldi çattı! Erdoğan müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye beraberinde kalabalık bir heyet ile gidecek. İlk durağı başkent Lefkoşa'da parlamento binası olacak.

Hem vekillerin hem de ekran başındakilerin gözü kulağı burada verilecek müjdede olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdenin içeriğini paylaşmadı ancak hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Uzmanlar verilecek müjdenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere ışık tutacağı görüşünde.

TRT Haber'in aktardığına göre, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, “Müjde kesinlikle bu iradenin, yani KKTC’deki Kıbrıslı Türklerin bağımsız bir devlet olma yönündeki bu iradelerini destekleyecek güçlendirecek adımlardan biri olacak. Bunun devamının da geleceğine eminim” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Törenleri'nde yapacağı açıklama da yakından takip edilecek.

Erdoğan'ın Kıbrıs sorunun çözümü için "egemen ve eşit iki devletli yapı" çağrısını yinelemesi bekleniyor.