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Büyük göğüsler sağlığı bozuyor

Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç Dr.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:04
Büyük göğüsler sağlığı bozuyor

Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, büyük göğüsler kadınlarda psikolojik sorunlara neden olmanın yanı sıra fiziksel olarak da sıkıntılara da yol açarak sağlığı da olumsuz yönde etkilediğini belirtti.


Plastik cerrahi ameliyatları içerisinde hasta memnuniyeti en çok olan ameliyatın meme küçültme olarak belirlendiğini dile getiren Doç Dr. Karaca Başaran, “Birçok kadın için büyük memeler, bir dizi fiziksel ve estetik problemler oluşturur. Bunlar arasında: kronik sırt ağrısı, baş ağrıları, solunum problemleri, postür bozukluğu, boyun ağrısı, deri tahrişi, sütyene bağlı derin ve ağrılı oluklaşmalar vardır. İri memeler, hastaların yaşam tarzı seçimlerini de etkileyebilir. Fiziksel aktivite, spor ve egzersizi zorlaştırarak hareketli yaşamı azaltabilir, kilo alımına yatkınlık oluşturabilir” diye konuştu.


Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Karaca Başaran, bu nedenlerden dolayı, meme küçültme ameliyatları, sadece estetik ameliyat olarak değil, yaşam kalitesini arttıran fonksiyonel ameliyatlar olarak görüldüğünü ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Meme küçültme ameliyatı sırasında, cerrahınız, memeden yeterli miktarda yağ, meme dokusu ve deriyi alır, sizin ihtiyaç ve isteğinize göre uygun meme boyut ve şeklini oluşturur. Meme küçültme cerrahisinde, tanımlanan birçok cerrahi teknik vardır. Yapılan çalışmalarda, meme küçültme ameliyatları estetik cerrahlar tarafında yapılan tüm işlemler arasında hasta memnuniyeti açısından sürekli ilk sırada yer almaktadır. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’nin meme küçültme cerrahisi yapılmış hastalar üzerinde, yakın zamanda yaptığı bir ankette katılımcıların %95’inden fazlası gerekli olması durumunda tekrar cerrahiyi tercih edeceklerini bildirmiştir. Bu aydınlatıcı istatistik medikal ve estetik yararları olan meme küçültme cerrahisinin popülaritesinin artmaya devam edeceğine işaret etmektedir.


Meme küçültme ameliyatı talep eden hastalarda, ameliyat öncesi kapsamlı bir muayene yapılmalıdır. Gerekli radyolojik tetkikler yapılmalı, ameliyathane şartlarında, kişiye özgü planlama yapılmalıdır. Genel olarak ağrısız ve iyileşme süresi kısa olan bu ameliyatlardan sonra, sosyal hayata ortalama 10 gün içinde dönmek mümkün olmaktadır.”

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:04
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