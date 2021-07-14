Büyük göç öncesi tedbir çağrısı: Tatiliniz zehir olmasın!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçen yıl bayramda kurallara uyulmadığı için eylül-ekim’den itibaren hızla artan vakalarla karşılaştıklarını dile getirerek, “Bu dönem biraz farklı bir dönem. Bu dönem korunmayı hepimiz biliyoruz. Ve aşılanma oranları da yüksek. Bayram gelirken aşımızı olarak bayrama girmeye niyet etmiş olmalıyız. En azından 1 doz aşı olursak bayramdan sonra ikinci doz sıramız gelecektir. Bayramda çok kalabalık olmamaya dikkat etmeliyiz. Elbette büyüklerimizi ziyaret edelim; ama maskeye, mesafeye dikkat edelim. Aşılarını olmayan vatandaşlar bayrama girmeden aşılarını olsun. Virüsün çok kalabalık yerleri sevdiğini de unutmayalım” dedi.

Kapalı ortama girmeyin!

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin ise “Bayramlaşma kendi evlerinde kalanlar için de önemli. Toplu bayramlaşmalar, uzun süre kapalı ortamlarda kalmalar, virüsün riskini artırır. Toplu bayramlaşmalar mutlaka açık havada yapılmalı. Vatandaşların kalabalık ortamlara girmemelerini öneriyoruz. Aşılama oranları henüz 2’nci dozu tamamlayanların oranı yüzde 25. Aşıda toplumsal bağışıklığı sağlayacak yüzdeye henüz ulaşamadık. Bunun için hareketlilik, toplu bayramlaşmalar ve normalleşme bir sağlıkçı olarak beni tedirgin ediyor. Her türlü şey olabilir. Dolayısıyla bireyler olarak kendi kuralımızı koymalıyız. Maske, mesafe, hijyen ve kalabalık ortamlardan uzak kalmayı tercih ederek hayat tarzı benimsemek lazım. Bitti denilene kadar her zaman risk var” değerlendirmesinde bulundu.

Virüs devam ediyor

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli de “Kovid-19 tatil, iş dinlemiyor. Virüs yeni varyantlarla artarak devam ediyor. Dolayısıyla da maske, mesafe ve hijyen kurallarını tatilde de devam ettirmeliyiz. Aşı takvimine de mutlaka uymalıyız. Aşısı gelen vatandaşlarımız tatil sürecinde de aşılarını mutlaka yaptırmalı. Aynı zamanda da mutlaka kurallara da uyulmalı. Aksi takdirde tatil zehir olur” uyarısını yaptı.

