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Spor

Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:19:05 -
Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu ertelendi

İSTANBUL (AA) - İngiltere'de 8-13 Haziran'da yapılması planlanan Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ertelenen Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl planlandığı gibi Bicester'da 2021 yılının Haziran ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Turun, 7-12 Haziran'da yapılabilmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğine (UCI) başvurulduğu aktarıldı.

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