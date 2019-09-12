"Büyük Bozkır'ın Tarihi" sergisi açıldı Kazakistan'daki kargılardan çıkarılan, aralarında Altın Elbiseli Adam zırhının da bulunduğu eserlerin yer aldığı sergi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde izlenime sunuldu

ANKARA (AA) - Büyük Bozkır'ın Tarihi sergisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açıldı. Kazakistan'daki kargı denilen mezar odalarından çıkarılan, aralarında Altın Elbiseli Adam zırhının da bulunduğu eserlerin yer aldığı serginin açılışı dolayısıyla müze bahçesinde tören düzenlendi. Ülkenin yerel müziklerinden oluşan bir dinletinin sunulduğu törende, Türk ve Kazak bilim insanlarınca sergiye ilişkin sunum yapıldı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, açılış konuşmasında, daha önce 10 ülkede izlenime sunulan sergiyi Türkiye'ye taşımaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında kültürel anlamda önemli işbirlikleri bulunduğunu dile getiren Saparbekuly, tüm başkentlileri sergiye davet etti. Serginin açılış kurdelesi Büyükelçi Saparbekuly ve Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından kesildi. Kazakistan'ın tarihi ve kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtmak için düzenlenen sergi, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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