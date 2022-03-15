Büyük Birlik Partisi'nden seçim barajına itiraz
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajına gerek kalmadığını belirterek; "%7'de ısrar neden?" diye sordu.
YENİ AKİT ANKARA
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajına gerek kalmadığını belirterek; "%7'de ısrar neden?" diye sordu.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'un mesajı şöyle:
"CB Hükümet Sistemine geçildikten sonra seçim barajını gerektirecek bir neden kalmadığı halde %7 de ısrar neden?
Zaten yeni sistemde,CB için ayrı,mv için de ayrı oy kullanılıp
Yönetimde istikrar sağlanıyor.
Siyasi çıkarlar uğruna temsilde adaleti sağlamamak ise yanlış olmuştur"