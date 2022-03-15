Büyük Birlik Partisi'nden seçim barajına itiraz

YENİ AKİT ANKARA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajına gerek kalmadığını belirterek; "%7'de ısrar neden?" diye sordu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'un mesajı şöyle:

"CB Hükümet Sistemine geçildikten sonra seçim barajını gerektirecek bir neden kalmadığı halde %7 de ısrar neden?

Zaten yeni sistemde,CB için ayrı,mv için de ayrı oy kullanılıp

Yönetimde istikrar sağlanıyor.

Siyasi çıkarlar uğruna temsilde adaleti sağlamamak ise yanlış olmuştur"