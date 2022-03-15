  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Büyük Birlik Partisi'nden seçim barajına itiraz
Gündem

Büyük Birlik Partisi'nden seçim barajına itiraz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajına gerek kalmadığını belirterek; "%7'de ısrar neden?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 20:35:00 -
Büyük Birlik Partisi'nden seçim barajına itiraz

 YENİ AKİT  ANKARA 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajına gerek kalmadığını belirterek; "%7'de ısrar neden?" diye sordu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'un mesajı şöyle:

"CB Hükümet Sistemine geçildikten sonra seçim barajını gerektirecek bir neden kalmadığı halde %7 de ısrar neden?
Zaten yeni sistemde,CB için ayrı,mv için de ayrı oy kullanılıp
Yönetimde istikrar sağlanıyor.
Siyasi çıkarlar uğruna temsilde adaleti sağlamamak ise yanlış olmuştur"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay