Büyük avrupa gücü zorunlu askerliği geri getiriyor: 2026’dan itibaren 700 bin genç Göreve başlayacak

Almanya, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tüm erkeklerin askerlik hizmeti için kayıt yaptırmasını zorunlu hale getirecek ve gönüllü sayısının NATO taahhütlerini yerine getirmek için belirlenen hedeflerin altında kalması durumunda zorunlu askerlik hizmeti yeniden getirilecek.

İktidardaki CDU/CSU parlamento grubu başkanı Jens Spahn, basın açıklamasında “Modern askerlik hizmeti geliyor,” dedi.

“Gönüllü hizmete daha fazla önem vereceğiz. Amaç Alman Federal Meclisi'ne altı ayda bir raporlama yükümlülüğü ile yasal olarak bağlayıcı bir büyüme yolu oluşturmaktır.”

Spahn, “Böylece toplum olarak, kendimizi savunabilmek için silahlı kuvvetlerimizin büyümesinde nerede olduğumuzu her zaman bileceğiz,” diye ekledi.

Spahn, 1 Ocak'tan itibaren 2008 ve sonrasında doğan yaklaşık 700 bin gencin kayıt ve sağlık taramalarını tamamlamaları için kendileriyle iletişime geçileceğini söyledi ve kadınların da bir mektup alacağını, ancak erkeklerin aksine yanıt vermek zorunda olmadıklarını ekledi.

Süreç yaklaşık bir ay sonra Almanya'da yeniden başlayacak.

Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa'nın Almanya'ya “sadece para, silah ve tedarik açısından değil, personel açısından da” baktığını sık sık vurguladığını söyledi.

Askerlik hizmetine ilişkin anlaşmanın ardından, savunma bakanı “her şeyin yoluna gireceğinden çok emin” olduğunu açıkladı ve gönüllü hizmeti bir kez daha “çekici” bir kavram olarak nitelendirdi.

GÖNÜLLÜ HİZMET YETERLİ OLMAZSA NE OLACAK?

Gönüllü hizmet yoluyla gerekli asker sayısı sağlanamazsa, ayrı bir yasa ile zorunlu hizmet getirilecek.

SPD milletvekili grubu lideri Matthias Miersch, programın “esas olarak iki aşamadan” oluştuğunu ve gönüllü hizmetin ilk aşama olduğunu açıkladı.

Miersch, “Bu gönüllü aşamanın da talebi karşılamaya yeterli olacağına inanıyoruz,” dedi.

“Ayrıca, bunun gerçekleşmemesi durumunda, Federal Meclis'in bu konuyu sıfırdan ele alması ve önyargısız bir yasama süreci yürütmesi gerektiğine dair yasada açık bir hüküm var,” diye açıkladı.

Pistorius, Federal Meclis'in zaten karar verdiği zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilmesi durumunda, “daha büyük bir süreç” izleneceğini ekledi.

Pistorius, “Bu, zorunlu askerlik hizmeti durumunda askere alınacak kişilerin seçilmesinde bir dizi kriter uygulanacağı anlamına geliyor,” dedi.

“Bunlar, temel askerlik hizmetinde bulunan iki erkek kardeşin olması, polis memuru olması, sivil savunmaya kaydolmuş olması, vicdani retçi olması gibi muafiyet nedenleridir.”

Bunun, bir yaş grubundan askere alınması düşünülenlerin sayısını “önemli ölçüde” azalttığını açıkladı. Pistorious, “Ancak tüm seçim kriterleri tükenmişse, son çare olarak seçim prosedürü kullanılabilir,” diye ekledi.

YENİ MODEL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Boris Pistorius'un talep ettiği askerlik hizmetinin gönüllü niteliğinin ayrıntılarının değişmeyeceği, açıklamadan önce zaten biliniyordu.

Aynı zamanda, Alman medya kuruluşu Der Spiegel'in verdiği bilgiye göre, koalisyon ortakları gelecekte tüm erkeklerin zorunlu askerlik hizmetine tabi olacağı konusunda anlaşmaya vardı. Bu adım, hafta başında zaten duyurulmuştu.

Mevcut planlara göre, Savunma Bakanlığı 2027 yılının temmuz ayından itibaren askere alımların mümkün olacağına inanıyor. SPD bakanının sözlerine göre, ilk olarak 2008 doğumlu erkekler askere alınacak.

Ayrıca, erkekler için zorunlu bir çevrimiçi anket planlanıyor. 2026'dan itibaren, Bundestag'ın yasayı planlandığı gibi kabul etmesi halinde, sağlık, fiziksel uygunluk, eğitim ve askerlik hizmetini yerine getirme isteklilikleri hakkında bilgi vermek zorunda olacaklar.

Kadınlar anketi gönüllü olarak doldurabilecekler.

Pistorius, ordunun öncelikle gönüllülerle güçlendirilmesi gerektiğini düzenli olarak vurguladı. Ona göre bu, CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyon ortakları arasında “konsensüs” olan bir konudur.

CDU/CSU, Bundeswehr personelinde gerekli artışın bağlayıcı hale getirilmesi talebiyle galip gelmiştir.

Pistorius bunu uzun süredir reddediyordu, çünkü SPD yaz aylarında düzenlenen parti konferansında zorunlu askerlik hizmetinin otomatik olarak geri getirilmesini reddetmişti.

Der Spiegel'in iktidar koalisyonu içindeki kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, 2035 yılına kadar olan hedefler ve amaçlar henüz belirlenmedi.

Buna, Berlin'in NATO'ya verdiği taahhütlerle uyumlu olması gereken personel sayıları da dahil.