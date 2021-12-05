Büyük anlaşmayı yaptılar! İran'ı vuracaklar

İsrail medyası İsrail'in İran'a saldırmak üzere silah depoladığını ve tatbikatlarını artırdığını belirtti.



İsrail'in İran'a olası bir saldırı için silah depoladığı belirtiliyor.

İsrail'de yayın yapan Ynet News'in bildirdiğine göre İsrail'in savunma tedarikini denetleyen bakanlar komitesi, hava kuvvetlerinin İran'a yönelik beklenen saldırı hazırlıklarının bir parçası olarak Lockheed Martin'in CH-53K helikopterlerini 2,4 milyar dolar karşılığında satın almasına izin verecek bir anlaşmayı onayladı.

İsrail'in Marker gazetesi de yeni helikopterlerle ilgili tartışmanın, Demir Kubbe Füze Savunma Sistemi için ek stoklarla birlikte 15 adet helikopter satın almanın onaylanmasıyla bir saatten az sürdüğünü belirtti.

Ynet News, İsrail'in şu anda İran ile AB ve dolaylı olarak ABD arasında 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla yürütülen nükleer müzakerelerin sonucu konusunda çok karamsar olduğunu ve İsrail için işlerin İran'ı vurma olasılığına yöneldiğini kaydetti.

Ynet News'e göre, İsrail ordusu son aylarda İsrail Hava Kuvvetleri tarafından daha fazla tatbikat ve daha fazla istihbarat ile İran'a karşı bir saldırı gerçekleştirme olasılığına yönelik hazırlıklarını iki katına çıkardı.

Kaynak: Mepa News