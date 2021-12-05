  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Büyük anlaşmayı yaptılar! İran'ı vuracaklar
Dünya

Büyük anlaşmayı yaptılar! İran'ı vuracaklar

İsrail'de yayın yapan Ynet News, Tel-Aviv yönetiminin İran'a saldırmak için silah depoladığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:53:00 -
Büyük anlaşmayı yaptılar! İran'ı vuracaklar

İsrail medyası İsrail'in İran'a saldırmak üzere silah depoladığını ve tatbikatlarını artırdığını belirtti.

İsrail'in İran'a olası bir saldırı için silah depoladığı belirtiliyor.

İsrail'de yayın yapan Ynet News'in bildirdiğine göre İsrail'in savunma tedarikini denetleyen bakanlar komitesi, hava kuvvetlerinin İran'a yönelik beklenen saldırı hazırlıklarının bir parçası olarak Lockheed Martin'in CH-53K helikopterlerini 2,4 milyar dolar karşılığında satın almasına izin verecek bir anlaşmayı onayladı.

İsrail'in Marker gazetesi de yeni helikopterlerle ilgili tartışmanın, Demir Kubbe Füze Savunma Sistemi için ek stoklarla birlikte 15 adet helikopter satın almanın onaylanmasıyla bir saatten az sürdüğünü belirtti.

Ynet News, İsrail'in şu anda İran ile AB ve dolaylı olarak ABD arasında 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla yürütülen nükleer müzakerelerin sonucu konusunda çok karamsar olduğunu ve İsrail için işlerin İran'ı vurma olasılığına yöneldiğini kaydetti.

Ynet News'e göre, İsrail ordusu son aylarda İsrail Hava Kuvvetleri tarafından daha fazla tatbikat ve daha fazla istihbarat ile İran'a karşı bir saldırı gerçekleştirme olasılığına yönelik hazırlıklarını iki katına çıkardı.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Danisikli dovus

Danisikli dovus
  • Yanıtla
Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!
Dünya

Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Yunanistan’ın başkenti Atina ziyareti sırasında Ortodoks rahip, “Papa, sen bir kafirsin” diye ba..
Rusya'dan
Gündem

Rusya'dan "Karadeniz" iddiası! ‘Çok tehlikeli’ deyip duyurdular

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), NATO'ya ait keşif uçağının sivil uçak rotaları üzerinden uçtuğunu ileri sürdü. ..
Necmettin Batırel’den yeni dolar formülü
Ekonomi

Necmettin Batırel’den yeni dolar formülü

Ekonomist Necmettin Batırel, dövizdeki kur artışının nasıl düşürüleceğiyle ilgili, yaptığı açıklamada 50 milyar dolarlık bir fonun bütün hes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay