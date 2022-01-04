Büyük alçaklık... Müslüman kadınlara Hindutva tacizi!

Son günlerde Müslümanların saldırlara ve tacizlere maruz kaldığı Hindistan’da İslam karşıtı eylemleri ile bilinen aşırı sağcı Hindutva çeteleri, bu sefer dijital uygulama üzerinden Müslüman kadınları hedef aldı. Aralarında ünlü Hint aktris Shabana Azmi, Delhi Yüksek Mahkemesi yargıcının eşi, çok sayıda gazeteci, aktivist ve politikacının da bulunduğu yüzden fazla Müslüman kadın dijital uygulamada açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Yazılım sitesi GitHub’daki “Bulli Bai” adlı uygulama, Müslüman kadınları fotoğraflarıyla birlikte 1 Ocak’ta müzayedeye koydu. Ahlaksız olayı farkeden kadınlar olaya büyük tepki gösterdi. Gazeteci İsmet Ara uygulamadan bir fotoğraf paylaşıp, “yeni yıla korku ve iğrenme duygusuyla başlamanın çok üzücü olduğunu” söyledi. Polise şikayette bulunan Ara, fotoğrafının üzerinde oynandığını bildirdi.

Bir yılda 2. kez

Diğer taraftan GitHub uygulamayı kaldırırken, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Twitter da uygulamanın bağlantılarını paylaşan bir hesabı askıya aldı.

Ülkede aralarında gazeteci ve sanatçıların da olduğu 80’den fazla kadının fotoğrafı, temmuzda benzer bir uygulamada paylaşılmıştı. “Sulli Deals” adlı uygulama tepkiler üzerine kaldırılmış ve polis konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan şimdiye kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı. Hindistan’da İslam karşıtı söylemlerin sesi her geçen gün yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Hindutva üyesi bir Hindu rahip, ülkedeki Müslümanlara yönelik soykırım çağrısı yapmıştı.