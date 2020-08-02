"Büyü bozma" dolandırıcılığından 75 yıl hapse çarptırılan sanık cinayete yardımdan da ceza alacak

ANKARA (AA) - Antalya'da "büyü bozma" bahanesiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık davasında 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Tali Yüksel Yeşilot, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayete yardımdan da ceza alacak.

Ermenek'te 27 Haziran 2015'te yaşanan ve Hakan Narlı'nın boşandığı eşi Şerife Şahin ile 4 akrabasını öldürdüğü olayla ilgili Ermenek Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Hakan Narlı, 5 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada, Antalya'da yaşayan ve kendisini "cinci hoca" olarak tanıtan Tali Yüksel Yeşilot da sanık olarak yer aldı.

Hakan Narlı'ya eşi ve akrabalarını öldürmesi için telkinde bulunduğu iddiasıyla, "kasten öldürmeye azmettirme ve dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından yargılanan sanık Yeşilot, bu davada "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraat etti.

Beraat hükmünün temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Yeşilot hakkındaki beraat kararını bozdu.

- Gelini ve oğlunu barıştırmasını istemişti

Yargıtay kararına göre, Hakan Narlı'nın babası, oğlunun evliliğiyle ilgili sorunlar nedeniyle Antalya'da yaşayan "cinci hoca" olarak tanıdığı Tali Yüksel Yeşilot'u evine getirdi, gelini ve oğlunu barıştırmasını istedi.

Evde Hakan Narlı'nın eski eşi Şerife Şahin ile seans yapan sözde hoca Yeşilot, gelin Şahin'in, kayınpederi ile cinsel birliktelik yaşadığına, bu nedenle eşinin yüzüne bakamadığına ve boşandığına yönelik iddiayı öğrendi.

Yeşilot, cinayetten 3-4 gün önce aradığı Hakan Narlı'ya iddiayı anlatarak, "Bunlar nasıl insanlar bunların hakkı kurşun. Namusunu temizle, sen ne biçim erkeksin" şeklinde telkinde bulundu. Bu beyanların Hakan Narlı'yı etkilediği, olay günü tüfekle eski eşinin kaldığı ikamete gittiği ve cinayetleri işlediği belirtildi.

Hakan Narlı, mahkemedeki beyanlarında, Yeşilot'un kendisini arayarak sürekli eski eşi ve kayınvalidesine karşı doldurduğunu, çeşitli sözlerle kendisini tahrik ettiğini anlattı.

Yargılama sırasında dinlenen bazı tanıklar da Yeşilot'un, Hakan Narlı'ya, "Sen nasıl bir insansın namusunu temizle" dediğini söyledi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen başka bir yargılama kapsamındaki ses kaydında Tali Yüksel Yeşilot'un konuyla ilgili beyanları bulunduğu da tespit edildi.

Kararda, "Bu nedenlerle Yeşilot'un, Hakan Narlı'yı azmettirdiğine dair yeterli delil bulunmasa da Narlı'nın eski eşi ve babasıyla ilgili olumsuz, öldürmesine yönelik sözler söylediği, böylece onda mevcut olan suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, bu şekilde maktul ve maktullerin öldürülmesi eylemine 'suçun işlenmesine yardımı' düzenleyen TCK'nin 39/2-a maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, bozulmayı gerektirmiştir." ifadesine yer verildi.

Antalya'da dini duyguları kullanarak "büyü bozma" vaadiyle 2 milyon lira civarında haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle yargılanan sanık Yeşilot 75 yıl, eşi 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

