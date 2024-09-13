BUYSAD’dan yemekte kalite vurgusu

2020 yılından bu yana gıda fiyatlarının global anlamda hızla yükseldiğini söyleyen Dönmez, bu durumu kuraklık, koronavirüs salgını ve bölgesel savaşlar gibi faktörlere bağladı. Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki yapısal sorunları nedeniyle fiyat artışlarının daha belirgin olduğuna dikkat çeken Dönmez, bu duruma bağlı olarak endüstriyel yemek sektörünün maliyetlerinin de hızla yükseldiğini vurguladı. Başkan Dönmez, "Personel giderleri, ambalaj maliyetleri ve diğer genel giderlerin aşırı artışıyla karşı karşıyayız. Bu yüzden maliyetleri neredeyse aylık periyotlarla menü fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Kamunun yıllık bazda yemek ihalesi yapmasının sektöre zarar verdiğini belirten Coşkun Dönmez, "Kamu kurumları yıllık ihale yapıyor ve ihalelerde önceliği fiyata veriyor. Ancak gıda, çok ciddi bir iştir. Hem teknolojik yatırımlar hem de kalifiye personel gerektirir," dedi. Sektörde, devletin belirlediği asgari ücretin çok üzerinde ücretlerle personel istihdam ettiklerini vurgulayan Başkan Dönmez, gıda fiyatlarının dalgalanmasıyla birlikte yıllık ihalelerin öngörülemeyen maliyetleri karşılamada yetersiz kaldığını söyledi. Başkan Dönmez, "Kamu kurumları, en düşük maliyetleri göz önünde bulundurarak şartname hazırlıyor. Bu durumda da her ihale için söylemiyorum ama genellikle sektördeki merdiven altı diye tabir ettiğimiz işletmeler, fiyat kırarak ihaleleri kazanıyor. Sonuçta da gıda zehirlenmeleri ve sağlık sorunları yaşanıyor" diye ekledi.

Bu gibi olumsuzlukların çözümü için kamu kurumlarının, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yemek ihalesi kriterlerini birlikte belirlemesinin önemini vurgulayan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, "Sadece düşük fiyat odaklı hazırlanan ihale şartnameleri, ancak bu şekilde ortadan kalkabilir" dedi.

Sektörün temsilcilerinin de ihalelerde görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çeken Coşkun Dönmez, yemeklerde kalitenin artırılmasının, hijyen ve sanitasyon kurallarının sağlanmasının ancak bu şekilde mümkün olacağını savundu.

Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek firmalarından hizmet satın alan kamu kurumlarının numune denetimlerini aksatmaması gerektiğini de hatırlattı. Başkan Dönmez, "Kurum yetkilileri, numune tadımlarını mutlaka yapmalı, şüpheli durumlarda laboratuvar kontrolleri ihmal edilmemelidir. Bu denetimleri kurum amirleri bizzat yapmalı ve numuneleri özenle saklamalıdır" diyerek denetim süreçlerinin sıkı tutulmasının gıda güvenliği açısından önemine dikkat çekti.