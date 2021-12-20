Bütün sosyal medyanın konuştuğu o araçlardan haber var

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından farklı sektörlerden birçok firma durumu fırsata çevirmek istedi.

Bu kapsamda stokçuluk başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçulara karşı affın olmayacağını çok net bir şekilde söyledi.

Ancak özellikle otomotiv sektöründe stokçuluğun devam ettiğine yönelik iddiaları güçlendiren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

14 sıfır araç 4 saatte başka bir yere götürüldü

İstanbul Ümraniye'deki bir AVM'nin otoparkında plakası takılmamış 14 sıfır lüks araç görüldü.

Araçların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden 4 saat geçtikten sonra görüntüleri kaydeden Hasret Yıldırım yine olay yerine gitti.

Ancak bu kez araçlar otoparkta yoktu.

Otomobil firması açıklama yaptı

Otoparktaki araçlarla ilgili daha sonra otomobil firması açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerdeki araçların satışalarının yapılmış olduğu iddia edilerek, videoda görülen araçların henüz Türkiye’de lansmanı yapılmayan, ön satışa çıkartılan bir modelin şirket yöneticilerine tahsis edilen 14 adedinin teslime hazır park halindeki görüntüsü olduğu ileri sürüldü. Açıklamada, ruhsat ve plaka işlemlerinin ardından teslimatlarının gerçekleşeceği savunulan araçların stoklanması gibi bir durumun olmadığı belirtildi.