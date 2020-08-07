Bütün ipuçları İsrail’i gösteriyor

Taha emre Özdemir Ankara

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ise, “Beyrut’taki patlama, 2018 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Netanyahu’nun işaret ettiği noktada meydana geldi. Siyonist İsrail, iç istikrarını sağlamak için Lübnan’ı istikrarsızlaştırmayı hedefliyor” diye konuştu.

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda zirai gübreleme amaçlı kullanılan 2 bin 750 metrik tonluk amonyum nitratın patlamasını Yeni Akit’e değerlendiren uzmanlar, Lübnan’daki patlamanın bir saldırı olduğunu belirtti.

Son derece tehlikeli bir madde olan amonyum nitratın işlek bir noktada bekletilmesinin şüphe verici olduğunu belirten Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Eğer görüntüleri izleyecek olursak patlamadan çok kısa bir zaman önce uçan cisim sol çaprazdan patlama bölgesine girdi. Hemen ardından ise o feci patlama yaşandı. Söz konusu maddenin ya transfer edilmesi ya da imha edilmesi gerekirdi. Amonyum nitrat aslında gübrelemede kullanılıyor. Bu materyal öte yandan da PKK terör örgütünün patlayıcılarda kullandığı ana malzemedir” dedi.

“Yaptığım tahliller bir saldırı olduğunu gösteriyor”

“Patlamayla ilgili yapılan resmi açıklamalar olayın bir kaza olduğu yönünde ama benim görüntüler üzerine yaptığım çalışma ve tahliller bunun bir saldırı olduğuna işaret ediyor” diyen Ağar, “Son dönemde İsrail - Hizbullah, İsrail - Suriye ve İsrail - İran arasında yaşanan olaylar bana bu patlamanın çok da kaza gibi durmadığını gösteriyor. Bunu kimin yaptığı gizleniyor olsa bile ABD Başkanı Trump’ın söylediği bir gerçek var. Trump, yaşanan patlamanın bir saldırı olduğunu ifade ediyor. Amonyum nitratın PKK terör örgütü tarafından kullanılan bir patlayıcı olduğunu biliyor olsak da bu materyal Beyrut’taki gibi patlamaz. Orada bir mühimmat patlaması var” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 2018’de BM’de yaptığı konuşmayı hatırlatan Ağar, “Beyrut’taki patlama Netanyahu’nun BM’de işaret ettiği noktada meydana geldi. Burada Hizbullah’ın silah sistemlerini geliştirdiğine dair bilgiler de var. Bunları bir araya getirdiğimizde bunun bir saldırı olduğu ortada. Ama bu saldırının faillerini hiçbir zaman söylemeyecekler. İstikrarsızlığın derinleşmesine yönelik bir fotoğraf var. Genel tabloya baktığımızda çok derin bir iç savaş planlanıyor. Eğer bu patlamanın bir saldırı olduğu ispatlanırsa bu bir savaş sebebidir” diye konuştu.

Doğan Bekin: Tüm ipuçları İsrail’i gösteriyor

“Beyrut’taki patlamada şüpheleri üstüne çeken İsrail, 1948’den beri Lübnan’a karşı uyguladığı ‘düşman ülke’ stratejisi gereği ülkeyi politik fragmanlara ayrıştırmış ve Lübnan’ın iç çatışmacı bir ortam içerisinde olmasını arzulayan politikalar izlemiştir” diyen Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, “Lübnan’da farklı görüşlere mensup tarafların sürekli çatışmacı politikalar izlemeleri İsrail’in bölgedeki ‘kalıcılık stratejisi’ açısından büyük önem taşımaktadır. İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya yönelik büyük gösterilerin yapıldığı, Seferadi ve Aşkenazi ayrışmasının hız kazandığı bir süreçte, ciddi anlamda ortaya çıkan bloklaşma kaygıları iyice derinleşirken, büyük çaplı ve ses getirici alternatif yöntemlere başvurularak dikkatlerin başka mecralara taşınması siyonist İsrail’in politikaları gereğidir” dedi.

“İç istikrarını sağlamak için Lübnan’ı karıştırıyor”

Netanyahu’nun 2018’deki BM konuşmasına da dikkat çeken Bekin, “Netanyahu’nun BM’de Beyrut’ta patlamanın meydana geldiği bölgeyi imlemesi tüm kuşkuların işgalci İsrail üzerinde toplamıştır. Hristiyan Ketaip Partisi ve Falanjistlerin lideri Beşir Cemayel suikastı, Sabra ve Şatilla katliamları, Sanayi Bakanı Pierra Cemayel suikastı, Başbakan Refik Hariri suikastı ve ABD - İsrail destekli ortaya çıkan Sedir Devrimi Hareketi gibi sürekli sorunlar ve iç savaşlarla cebelleşen Lübnan’ı, yeniden içinden çıkılmaz keşmekeşle yüz yüze bırakabilecek her türlü adım, Ortadoğu’daki mevcut istikrarsızlığın Lübnan’a da sirayet etmesine zemin hazırlayabilir. İsrail’in iç istikrarı için Lübnan’ın yeniden istikrarsızlaştırılmasına yönelik kaosun yapı taşlarını döşemesi durumunda hiç kuşkusuz yeni senaryoların da ortaya çıkması tetiklenebilir” şeklinde konuştu.