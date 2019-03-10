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“Bütün Bodrum’un belediye başkanı olacağım”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

10 Mart 2019 Pazar 14:03
“Bütün Bodrum’un belediye başkanı olacağım”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 31 Mart’a kadar Bodrum yarımadasının her mahallesini, her sokağını gezerken, bir taraftan da seçim ofislerinin açılışını gerçekleştiriyor.

 

Ortakent’teki seçim ofisinin açılışında konuşan Ahmet Aras, Bodrum’a yatırımların arka arkaya gelmeye başladığını belirterek “Biz Bodrum’a uğurlu geldik. Bodrum’un trafiğini biraz olsun rahatlatacak olan modern otogar tesisinin temeli dün atıldı. Yıllardır çöp soluyorduk, katı atık tesisinin ihalesi de yapıldı. Önümüzdeki günlerde Turgutreis arıtma tesisine başlanacak. Arkasından Gümbet ve Gündoğan arıtma tesisleri yapılacak. Büyükşehir’in yatırım gücünü Bodrum’un iliklerine kadar hissettireceğiz” dedi. CHP Adayı Aras, “Ben bütün Bodrum’un, Bodrum’da yaşayan herkesin başkanı olacağım. Her mahalleye, her sokağa, Bodrum’da yaşayan her vatandaşıma eşit hizmet götüreceğim. Bugün sizleri dinliyorum, 1 Nisandan sonra sizin için çalışmaya başlayacağım” diye konuştu.

 

Biz sizi şaşırtacağız

 

Bodrum’da 1 Nisan itibariyle yerel yönetim anlayışının değişeceğini söyleyen Aras, “Bodrum’u 5 yıldır olduğu gibi kavga ile değil, sevgiyle yöneteceğiz. Bodrum’u hak ettiği gibi yöneteceğiz. Bodrum’u halka rağmen değil, halkımızla birlikte yöneteceğiz.” İfadelerini kullandı.

 

“Bodrum’un rantını sermayeye yağmalatmam” diyen Aras, “Bundan sonra Bodrum Belediyesi’nin gelirini giderini, harcını borcunu herkes net bir şekilde bilecek. Paralarınızı çarçur etmeyeceğiz. Sosyal belediyecilik yapacağız. Alan değil, veren belediye olacağız. Göreceksiniz biz sizi şaşırtacağız.” Şeklinde konuştu.

 

Alkışlar ve sloganlarla konuşmasını tamamlayan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, daha sonra hem partilileri, hem de vatandaşlarla birlikte İzmir Marşı’nı söyledi. Aras, Ortakent sakinlerinin isteğini kırmayarak onlarla bir de selfie çekti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:03
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