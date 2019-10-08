Bütün analara çağrı: Evlatlarımızı hep beraber kurtaralım

Hasan Türkmen Ankara

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 36 gündür evlat nöbeti tutan aileler, Akit aracılığıyla bölgedeki Kürt annelerine seslendi; “Gelin evlatlarımızı hep beraber PKK’nın elinden kurtaralım.”

“Cesaretinizi toplayıp gelin”

Akit aracılığıyla “Bugün ses çıkarmazsak yarın diğer çocuklarımızı da kaçırırlar” mesajını veren acılı anne Fatma Bingöl, bölgedeki Kürt analara seslenerek, “36 gündür HDP önündeyim. Biz çocuklarımızdan başka hiçbir şey istemiyoruz. Diğer anneler de gelsinler bize destek versinler. Hepimiz çocuklarımıza kavuşalım. Buradaki anneler, sadece evlatları için değil kaçırılan bütün evlatlar için nöbet tutuyor. Bütün annelere sesleniyorum; kaçırılan çocuklarımız için, cesaretinizi toplayıp buraya gelin. Bize destek olun. Kimseden korkmayın. Bugün ses çıkarmazsak yarın diğer çocuklarımızı da kaçırırlar. Birlik olalım” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı kurban vermeyelim”

4 yıl önce oğlu Mehmet’in HDP’liler tarafından zorla Kobani’ye götürüldüğünü söyleyen Salih Gökçe, “Yıllarca oğlumdan haber alamadım. Şimdi bir umutla buradayım. Çocuklarımızı onlara kurban vermeyelim. Çocukları dağa kaçırılan bütün aileler HDP’nin önüne gelmeli. Benim bir oğlum asker. Diğer oğlumu da bunlar kaçırdı. İki evladım karşı karşıya gelse ben ne yapacağım. Ben buradan evladımı almadan bir yere ayrılmayacağım” şeklinde konuştu.

Evlat nöbeti 36’ncı gününde...

Evlatlarının HDP aracılığıyla kaçırılarak, terör örgütü PKK’ya teslim edildiğini söyleyen Diyarbakır anneleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Eylemin 36. gününde sayısı 53’e çıkan aileler, evlatlarına kavuşma ümidiyle soğuyan havalara rağmen nöbetten vazgeçmiyor.