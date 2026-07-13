Butlan'cıların Bulut'u duyurdu! Özgürcüler “Çağrı heyeti” için mahkemeye gidiyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mahkemenin “butlan” yani yok ilan ettiği Özgür Özel ve ekibi, bir yandan parti kurarken diğer yandan da CHP’yi geri almaya çalışıyor.
Kendisini mahkeme kararına rağmen hala “CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak tanıtan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yapacakları hamleyi “Partimizi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir ‘Çağrı Heyeti’ oluşturulması talebiyle yarın Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruyoruz” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı
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