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Buteflika Cezayir halkından özür diledi

Cezayir’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, Cezayir halkından özür dileyen bir mektup yayınladı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
Buteflika Cezayir halkından özür diledi

Cezayir’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, Cezayir halkından özür dileyen bir mektup yayınladı.


Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, istifasının ardından Cezayir halkından özür dileyen bir mektup yayınladı. Buteflika yayınladığı mektupta, “Siyasi hayattan sizinle aramızda mesafeler varken ayrılmak istemedim. Ben de bir insanım ve hatalardan arınmış değilim. Sizlerden sözlü olarak ya da fiilen işlediğim hatalar sebebiyle özür diliyor ve bağışlanma talep ediyorum” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığıyla geçen 20 yılın “Cezayirlilerin en iyi yılları” diye nitelendiren Buteflika, görevini samimiyetle yaptığını söyledi.



İki aydır sokak gösterileri devam ediyor


Cezayir’de, 2013 yılında felç geçiren ve daha sonra nadir olarak halkın karşısına çıkan Buteflika’ya yönelik protestolar seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz ay başlamıştı. Daha sonra Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Devlet Başkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa’nın 102’nci maddesinin uygulanmasını isteyerek Bouteflika’nın istifasını talep etmiş, Buteflika da baskılara dayanamayarak geçtiğimiz gün istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
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