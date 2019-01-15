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Bütçe uygulama sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artarak 757,8, giderleri de yüzde 22,4 yükselerek 830,5 milyar lira olarak gerçekleşti- Bütçe açığı geçen yıl yüzde 52 artarak 72,6 milyar liraya çıktı

15 Ocak 2019 Salı 11:51
Bütçe uygulama sonuçları (1)

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artarak 757,8, giderleri de yüzde 22,4 yükselerek 830,5 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yıl yüzde 52 artarak 72,6 milyar liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2018 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, aralıkta bütçe gelirleri, Aralık 2017'ye göre yüzde 19,9 artarak 67 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise aynı dönemde yüzde 10,2 artarak 85,1 milyar liraya çıktı. Aralıkta bütçe açığı 18,1 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,2 artarak 757,8, bütçe giderleri de yüzde 22,4 yükselerek 830,5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 52 artarak 72,6 milyar liraya çıktı.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:51
  1. aralık
  2. Bütçe
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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