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Gündem Bütçe görüşmelerinde konuştu! Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Gündem

Bütçe görüşmelerinde konuştu! Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Memurlara verilen zamlara ilave olarak, Türkiye’de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:26:00 -
Bütçe görüşmelerinde konuştu! Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Memurlara verilen zamlara ilave olarak, Türkiye’de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile de paylaşacağız." dedi.

Kurtulmuş, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?

Kurtulmuş, "Memurlara verilen zamlara ilave olarak, Türkiye'de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile de paylaşacağız." dedi.

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