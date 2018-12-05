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Bush'un cenazesinde gerilim!

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenaze töreninde Trump çifti, Clinton çiftiyle tokalaşmaması dikkat çekti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 22:27
Bush'un cenazesinde gerilim!

Hayata 94 yaşında veda eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da "devlet cenaze töreni" düzenleniyor.

Teksas'ta 30 Kasım'da hayatını kaybeden Bush'un cenazesi pazartesi günü Washington'a getirildi. Dün Kongrede düzenlenen törenlerin ardından Bush'un cenazesi, sabah saatlerinde Kongreden törenle alındı.

Beyaz Saray'ın önünden geçen tören konvoyu "Baba Bush" olarak da bilinen eski ABD başkanının cenazesi "devlet cenaze töreni için" Washington'daki Ulusal Katedrale getirildi.

Törende, eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama eşleri ile hazır bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra çok sayıda yabancı lider de törene iştirak etti.

Clinton çiftiyle tokalaşmadı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın cenaze törenindeki yerlerini alırken, Clinton çiftiyle el sıkışmaması dikkat çekti. Eski ABD başkanlarından Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibiydi.

Trump çifti, bir önceki başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile ise el sıkıştı.

İlahilerin okunduğu törende Bush'un torunları, eski Kanada Başbakanı Brian Mulroney ve tarihçi John Meacham konuşma yaptı.

Baba Bush'un methiyesini ise oğlu ve eski ABD Başkanı George W. Bush okuyacak.

ABD Başkanı Trump'ın törende konuşma yapması beklenmiyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 22:27
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YORUM YAZ

  • halil45halil4530 dk önce
    cenaze kokmustur kac hafta önce adam öldü
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