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Biyografi Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? Busenaz Sürmeneli hayatı
Biyografi

Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? Busenaz Sürmeneli hayatı

Busenaz Sürmeneli kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli Boksta finale yükselmesinden sonra Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? soruları da merak konusu oldu. İşte Busenaz Sürmeneli hayatı...

Yeniakit Publisher
2021-08-04 09:01:00 - 2021-08-04 09:01:59
Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? Busenaz Sürmeneli hayatı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında finale yükselen Ferhat Arıcan ismi aranmaya başlıyor. Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli nereli? İşte soruların cevapları...

Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. 2019 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain’i yenerek finale yükseldi.

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