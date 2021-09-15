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Spor Burundili atlet Niyonsaba'dan dünya rekoru
Spor

Burundili atlet Niyonsaba'dan dünya rekoru

Burundili atlet Francine Niyonsaba, Hırvatistan'da katıldığı kadınlar iki bin metre yarışında dünya rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:17:00 -
Burundili atlet Niyonsaba'dan dünya rekoru

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen yarışı 5 dakika 21 saniye 56 saniyede tamamlayan Francine Niyonsaba, 2017'de Etiyopyalı Genzebe Dibaba'ya ait dünya rekorunu iki saniyeden fazla geliştirdi.

Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Francine Niyonsaba, testosteron hormonu yüksek olduğu için 400 ile 1600 metre arası yarışlara katılması kısıtlanan sporcular arasında yer alıyor.

Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) aldığı tartışmalı kararla, testosteron hormonu yüksek kadın atletlerin sadece ilaç kullanarak hormon değerlerini düşürmesi koşuluyla 400 ile 1600 metre arası yarışlara katılabileceği belirtilmişti. Aralarında Güney Afrikalı Caster Semenya'nın da bulunduğu birçok başarılı atlet, bu kural değişikliği nedeniyle kısa mesafeden maraton yarışlarına geçmek zorunda kalmıştı. Semenya, bu konuyu yargıya da taşımıştı.

 

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