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Burun ucu şekil bozukluğuna dikkat

Op .

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
Burun ucu şekil bozukluğuna dikkat

Op .Dr. Ali Değirmenci, burun ucu şekil bozukluklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op .Dr. Ali Değirmenci, burun ucu estetiğinin burun ucundaki şekil bozukluklarını burun kemik yapılarını kırmadan düzeltmek için yapılan burun ameliyatı olduğunu ifade ederek, “Burun sırtında kemer ve eğriliği olmayan fakat burun ucunda düşüklük, genişlik, uzunluk, asimetri gibi şekil bozuklukları olan kişilerde burun ucu ameliyatı yapılarak bu deformiteler giderilmektedir.Ayrıca burun deliklerinde ve burun kanatlarındaki genişlik ve şekil bozuklukları düzeltilebilir” dedi.


Burun ucu estetiği uygulanarak burun ucundaki şekil bozukluğuna göre yumuşak doku veya kıkırdakların bir kısmının çıkartılabileceğini ayrıca çeşitli kıkırdak parçaları biçimlendirilerek eklemeler veya dikişler kullanılarak burun ucunun şekillendirileceğini belirten Değirmenci, “ Burun ucu estetiğinde tüm burun ameliyatlarında olduğu gibi dokular, özellikle kıkırdaklar eskiden yapılan ameliyatlara kıyasla daha çok korunmaktadır. Ayrıca çıkartılan kıkırdakların bir kısmı burun kıkırdak yapılarının güçlendirilmesinde kullanılmaktadır. Tipplasti açık teknik ile veya burun içinden kapalı teknik ile yapılabilir. Bu operasyon ile burun ucu kaldırma işlemi yapılabilir. Burun ucu ameliyatı öncesinde doktorunuzla yapacağınız görüşme önemlidir” ifadelerini kullandı.


Değirmenci, ameliyatın tam bir burun ameliyatına göre iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu kaydederek “Burun ameliyatı sonrası burun kemiklerine dokunulmadan sadece burun ucundaki kıkırdaklar ve yumuşak dokulara işlem yapıldığından tam bir burun ameliyatına göre iyileşme süreci daha hızlı ve rahattır. Kemiklerin kırılmaması daha az kanama, şişlik ve morluk oluşturur. Burun sırtında alçı veya plastik kalıp kalma süresi kısalır. bazı hastalarda alçı kullanılmamaktadır. Burun ucu estetiğinde işe dönüş daha hızlı olabilir. Kemik kırılması ile ilgili riskler ortadan kalkar. Burun içindeki kesiler kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatılır, burun dışında belirgin bir iz oluşmaz. Burun ucu ameliyatıgenellikle genel anestezi ile yapılmaktadır ve ortalama 45 dk-1 saat sürer. Bazen lokal aneztezi ile yapılabilmektedir. Ameliyattan 5-6 saat sonra kişi aynı gün hastaneden taburcu edilebilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
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