Burun tıkanıklığına neyin faydası olur? Evde doğal yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer?
Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan ötürü yaşanan burun tıkanıklığından kurtulmak için bitkisel ve doğal yöntemler nelerdir? Burun tıkanıklığına evde doğal ve bitkisel yöntemler ile çözüm nasıl olur? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?
Kullandığınız ilaçlar burun tıkanıklığına bazen farklı nedenlerden ötürü fayda etmeyebilir. Burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler arasında evde kolayca hazırlanan, doğal ve bitkisel yöntemler de bulunuyor. İşte burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler:
- Uyurken yüksek yastıkla yatmak
- Zencefil çayı içmek
- Bol baharatlı sıcak sıvılar
- Bol su tüketimi
- Sıcak su
- Mentolle buğu yapmak
- Sıcak suyla duş almak
- Tuzlu su
- Zeytinyağı
- Elma sirkesi
- Zencefil çayı
- Lavanta çiçeği
- Limon
- Deniz suyu