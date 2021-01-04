  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Burun tıkanıklığına neyin faydası olur? Evde doğal yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer?
Sağlık

Burun tıkanıklığına neyin faydası olur? Evde doğal yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan ötürü yaşanan burun tıkanıklığından kurtulmak için bitkisel ve doğal yöntemler nelerdir? Burun tıkanıklığına evde doğal ve bitkisel yöntemler ile çözüm nasıl olur? Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:57:00 -
Burun tıkanıklığına neyin faydası olur? Evde doğal yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Kullandığınız ilaçlar burun tıkanıklığına bazen farklı nedenlerden ötürü fayda etmeyebilir. Burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler arasında evde kolayca hazırlanan, doğal ve bitkisel yöntemler de bulunuyor. İşte burun tıkanıklığına iyi gelecek yöntemler:

- Uyurken yüksek yastıkla yatmak
- Zencefil çayı içmek
- Bol baharatlı sıcak sıvılar
- Bol su tüketimi
- Sıcak su
- Mentolle buğu yapmak
- Sıcak suyla duş almak
- Tuzlu su
- Zeytinyağı
- Elma sirkesi
- Zencefil çayı
- Lavanta çiçeği
- Limon
- Deniz suyu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Millet İttifakı'ndan ayrıldılar! Demokrat Parti'den flaş karar
Siyaset

Millet İttifakı'ndan ayrıldılar! Demokrat Parti'den flaş karar

Millet İttifakı bloku içerisinde yer alan Demokrat Parti, 2023'te yapılacak olan seçimlere tek başına girme kararı aldı.
Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı
Ekonomi

Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı

Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Ağustos 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren sözleşm..
Başörtüsünü hedef alan CHP'li Sağlar meydan okudu: Korkmuyoruz, susmayacağız!
Gündem

Başörtüsünü hedef alan CHP'li Sağlar meydan okudu: Korkmuyoruz, susmayacağız!

Başörtüsüne yönelik skandal açıklamalarından sonra 'yoldaş'larının yaptığı gibi kıvıran ve 'Başörtüsü değil 'türban'ı kastettim' diyen CHP'l..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay