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Burun estetiğinde nefes almaya dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:49
Burun estetiğinde nefes almaya dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Volkan Kahya, burun estetiğinde nefes alma konusunun önemli olduğuna işaret etti.


Her ne kadar rinoplasti denince estetik görünüme yönelik yapılan ameliyat akla gelse de, burnun sadece estetik görünümümüzü etkileyen bir organ olmadığının, nefes alma gibi hayati bir ihtiyacımızda bu organın fonksiyonunun çok önemli rol oynadığı unutulmaması gerektiğini anlatan Op. Dr. Volkan Kahya, “Bu bağlamda özellikle estetik kaygılarla burnun içini fonksiyonunun yapamayacak kadar küçültme ve daraltma üstüne kurulu bir operasyon anlayışından uzak durulmalıdır. Rinoplasti, eğer hastanın burundan nefes alma güçlüğü varsa, nefes alma problemlerini çözmeye yönelik müdahaleler (deviasyon, septoplasti, konka küçültmesi, sinüzit cerrahisi..) ile birlikte yapılmalıdır” dedi.


Özellikle erkek hastalar çoğu zaman hava yolu problemi ile birlikte başvurduğunu, estetik beklentinin ikinci planda olduğunu söyleyen Op. Dr. Volkan Kahya, “Buruna estetik müdahale fonksiyona katkıda bulunur. Burun cerrahisinde estetik ve fonksiyon birbirinden ayrılmaz bir bütündür” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:49
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