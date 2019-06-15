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Burun estetiğinde burun kemiğine dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
Burun estetiğinde burun kemiğine dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Değirmenci, kaliteli nefes almak insan sağlığı için çok önemli olduğunu belirterek, “İnsanda normal yani fizyolojik olan tek yol burundan nefes almaktır. Ağızdan soluk alıp vermek ağızdan başlayarak tüm üst ve alt solunum yollarında kurumaya neden olur ve bu durum farenjit, larenjit, bronşit ve astım gibi bir çok hastalık için hazırlayıcı etkendir” diye konuştu.


Sık karşılaşılan burun tıkanıklığı nedenlerinden birisinin de; iki burun boşluğunu birbirinden ayıran bir duvar gibi düşünebileceğiniz, tıp dilinde “burun septumu” olarak adlandırılan önde kıkırdak arkada ise ince bir kemik yapraktan oluşan yapıdaki eğrilikler olduğunu dile getiren Op. Dr. Ali Değirmenci, “Bu eğrilikler genellikle doğum sırasında yüzün dar anne rahminden çıkarken basılması sonucu; daha yeni doğan döneminde oluşan kıkırdak çatlaklarının büyüme sırasında belirginleşmesi ve büyümesi ile oluşabildiği gibi, sonradan buruna alınan bir darbe sonucu da oluşabilmektedir. Burun septumunun düzgün olması sağlıklı nefes alabilmenin ilk şartıdır. Burun septumundaki bu eğrilikler tek başına veya başka burun tıkanıklığı nedenleri ile beraber ciddi burun tıkanıklığına neden olur. Ayrıca septumdaki bu eğrilikler burun dışından da belli olarak “eğri burun” oluşmasına sebep olur. Hasta burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamadığı, rahat bir uyku uyuyamadığı gibi, dış görünüşü de bozulmakta ve kendine güvensizlik, çekingenlik, alay konusu olma gibi sosyal problemler yaşayabilmektedir.


Bu gibi durumlarda burun içi ve dışının aynı anda düzeltildiği ,estetik burun ameliyatı ile hem burun dışı eğrilik düzeltilebilir hem de hastanın sağlıklı nefes alması sağlanabilir. Zaten günümüzde estetik burun ameliyatının başarılı sonuç vermesi için septumun düzeltilmesinin şart olduğu. Burun kemiği eğriliği düzeltilmeden estetik burun ameliyatından doğal ve güzel bir sonuç alınamayacağı tüm bilimsel toplantılarda ve yayınlarda belirtilmektedir. Ben de tüm estetik burun ameliyatlarımda burun kemiğini mutlaka düzeltiyorum, bu sayede hastanın hem görünümüne hem de nefesinin iyileşmesine katkıda bulunmuş oluyorum” diye konuştu.


Op. Dr. Ali Değirmenci, burun kemiği eğriliğine bazen de burun çatısı darlığı (internal valv darlığı) veya burun yan duvarlarının güçsüzlüğünün (eksternal valv darlığı) eşlik edebileceğini de vurgulayarak, “Bu durumlarda burun kemiği düzeltildiği aynı ameliyatta burun yan duvarları güçlendirilmelidir. Hastanın burun dış görünümünde düzeltmek istediği bir problem de varsa hem estetik hem burun kemiği hem de burun çatısının ve yan duvarlarının desteklenmesi aynı ameliyatta yani estetik burun ameliyatı ile yapılabilmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
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