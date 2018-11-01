0553 313 94 23
impression

Burun estetiği için gitti! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, burun estetiği için hastaneye giden Erdi Öztürk, beyin damarlarında anevrezma denilen baloncuğun kanama yapması üzerine komaya girdi. Yoğun bakımdan bir türlü çıkamayan Öztürk, hayatını kaybetti.

01 Kasım 2018 Perşembe 21:27
Burun estetiği için gitti! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da burun estetiği için ameliyat masasına yatan Erdi Öztürk (29), beyin damarlarında görülen anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Yürüyerek hastaneye giren Öztürk, 5 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Bismil ilçesinde yaşayan Erdi Öztürk, buruk estetik ameliyatı olmak için 25 Ekim günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Öztürk, ameliyata alındı. Ameliyat sırasında Öztürk'ün beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Acil Yoğun Bakım ünitesine kaldırılan Erdi Öztürk, 5 gün sonra 30 Ekim'de yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan otopsisinin ardından Erdi Öztürk'ün cenazesi, dün ailesi tarafından alınarak Bismil ilçesine bağlı Sarıbudak köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hastane yetkilileri açıklama yapmadı

Hastane yönetimi konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Öztürk'ün beynindeki anevrizmadan kendisinin de haberdar olmadığı ve bunun ancak emar çekimi sırasında ortaya çıkabileceği belirtildi.

Anevrizma nedir?

Anevrizma, atardamarın zayıf bir noktasının genişleyerek balonlaşmasıdır. Beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuklar, kanama yaptığı takdirde yüksek oranda ölüm ve sakatlık riski taşır. Gelişen tıp teknolojisi sayesinde anevrizma tedavisi çoğu kez açık ameliyata gerek kalmadan, neşter kullanılmadan, kasıktan bir kateterle girilerek tedavi edilebiliyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 21:27
  1. anevrizma
  2. Diyarbakır
  3. Bismil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HSK Zindaşti'ye tahliye veren hakimin yerini değiştirdi
    1. HSK Zindaşti'ye tahliye veren hakimin..
    2. İlişkide güven problemi ile nasıl baş..
    3. 3 yaşında çocuğu olan ebeveynlere..
    4. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    5. Burun estetiği için gitti! Hayatını..
    6. Şok gerçek kısa sürede ortaya çıktı:..
    7. Selman-Kushner görüşmesinin detayları..
    8. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    9. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    10. Tek tip askerlik silah altındakilere..
    11. Trump açıkladı: G 20'de görüşeceğiz
    12. Dilden al haberi...
    13. Haydi mobilya almaya gidiyoruz
    14. Sudan'dan dikkat çeken açıklama:..
    15. Fransa'dan kritik açıklama: İki savaş..
    16. Kaşıntıları ciddiye almalısınız
    17. Yeni doğan bebek ateşlenirse...
    18. Gayrimeşru ilişkilerini özendiren..
    19. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    20. Göz rengine göre karakterler
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları