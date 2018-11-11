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Burun eğrilikleri iz kalmadan düzeltilebiliyor

Burundaki kemik eğriliği, kıkırdak eğriliğiyle beraber birkaç ihtimal var. Biri travmalar darbeler ya da baskı altında kalmalar. Diğer de bebeğin doğum kanalında sıkışması ile burnunun darbe alması!

11 Kasım 2018 Pazar 14:10
Burun eğrilikleri iz kalmadan düzeltilebiliyor


Çocukluk yıllarında darbe alması veya düşmesi de burnun özellikle kıkırdak kısmında kırılmalara eğrilmeye yol açabilir.

Ayrıca sert damak ve kafa tavanı kemik yapıda insan büyürken burun orta hattı arada sıkışarak biraz dikensi - ki, spin deniyor- tarz eğrilikler olabilir.

Bu eğriliklerin hepsi önemli olmayabilir.

Basit eğrilikler, burnun özellikle arka bölümlerinde ise hiçbir rahatsızlık yapmayabilir. Ama aynı basit eğrilik burnun dar olan ön kısmındaysa valf kısmı burnun dar olduğu için orada ciddi tıkanıklık yapabilir.

Bunların bazıları hiçbir belirti vermezken bazıları ameliyat gerektirecek kadar ileri boyutta olabilir.

Ameliyatı dışarıdan kesilerek mi yapılır?

Burun ameliyatı genelde içerden yapılır. Bu ameliyata Deviasyon ameliyatı denir. Diğer adı septoplastidir. Burnun eğer dışarıdan bir aks eğriliği ya da ciddi bir kavisi yoksa içerden ameliyat yapılır.

Eğer bu tip bir sorun varsa bu estetik ameliyatla beraber dışarıdan açılması gerekebilir.

Rutin Deviasyon ameliyatında içeriden burun girişine yaklaşık bir buçuk iki santim mesafeden içerideki mukozaya hafif bir çizik atılır ve oradan mukoza örtüsü kaldırılıp eğriliğe ulaşılıp onarılır. Dışarıdan görünen herhangi bir izi olmaz.

İleride tekrarlar mı?

Genellikle tekrarlamaz. Çünkü mukoza örtüsü kaldırıldıktan sonra bütün eğrilik ortaya çıkar. Ön kısımdaki eğrilik genellikle kıkırdaklara arkadakiler kemik yapıdaki bozukluklara bağlıdır. Eğer uygun şekilde düzeltilirse o dokularda eğriliğin tekrar oluşması diye bir durum olmaz.

Burada istisnai durumlar vardır. Mesela ön kısımdaki eğrilikler kıkırdak eğrilikleri olur ve oradaki eğriliğe çok titiz çalışmak gerekir. Çünkü onu düzeltirken buradan ayırdığınız zaman genelde o kıkırdağın kavisini düzeltmesi çok zordur orada çok uzun çalışmak gerekir.

Normalde bir deviasyon ameliyatı yarım saat sürerken uç kısmın eğriliklerinde bazen bir saat bir buçuk saat sürebilir. Hassas çalışıldığı zaman ama o bölgenin de eğrilikleri düzeltilebilir. Oraya arkadan düz olan bir kıkırdak alıp yerleştirmek gerekir.

Bu eğer sağlam yapılırsa düz bir kıkırdak konulursa eğrilme çok nadirdir ama hastanın da dikkat etmesi gereken hususlar vardır.

Artık özellikle ön kısım ameliyatlarında burna darbe almamak gerekir.

Kontrollerine düzenli gelmesi gerekir.

Bir başka istisnai durumda ise mesela; hastanın sonradan burun etinin şişmesidir. Bunun için fazla endişe gerekmez. Zaten rutin bakımlarda fark edilir.

Burna konan tamponlar da çağ atladı!

Burunun tamponlarının alınması sıkıntılı bir süreç olarak bilinir. Ama eskiden uzun gaz tamponlar kullanılırdı. Uzun uzun burna tıkılan gaz tamponlar yapışırdı. Hasta her çekişte uzun uzun sıkıntı yaşardı.

Günümüzde artık bu tamponları kullanılmıyor. Süngersi birtakım tamponlar oluyor. Bunlar konulan yerde şişip öyle baskı yapıyor.

Başka yöntemler de var. Silikon birtakım tamponlar da var. Onlar kanamanın ciddi olmadığı burun eğriliği ameliyatlarında kullanılıyor. Uzun süre kalıyor ve alınması öyle ciddi bir sıkıntı vermiyor.

Bu süngersi tamponlarla silikon tamponların avantajı içerlerinde nefes alabileceğiniz borucukların olması.

Yani tampon konulmasına rağmen burundan nefes almayı sürdürebilirsiniz.

Bir başka yöntem de tampon koymadan mukoza dikişleriyle yetinmek ki, kanamanın nerdeyse olmadığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:10
  1. burun eğriliği
  2. burun eğriliği tedavisi

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