Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişiler hangi hallerde oruçlarının bozulacağını merak ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle damla kullananlar oruç tutarken bu ilacı kullanıp kullanmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Burun damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken burun damlası kullanılır mı?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.