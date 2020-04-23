  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç

Burun damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken burun damlası kullanılır mı?

Burun damlası orucu bozar mı? Pek çok kişi ramazan ayı boyunca çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ilaç, damla kullanılabiliyor. Vatandaşlar “Oruçluyken damla kullanılır mı?” , “Oruçluyken burun damlası sıkılır mı?” , “Oruçluyken buruna damla sıkılır mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, oruçluyken burun damlası kullanılır mı?

2020-04-23 13:45:00 -
Burun damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken burun damlası kullanılır mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişiler hangi hallerde oruçlarının bozulacağını merak ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle damla kullananlar oruç tutarken bu ilacı kullanıp kullanmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar. 

Burun damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken burun damlası kullanılır mı?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.

2020 Ramazan imsakiyesi | İl il sahur iftar vakitleri
2020 Ramazan imsakiyesi | İl il sahur iftar vakitleri

Oruç

2020 Ramazan imsakiyesi | İl il sahur iftar vakitleri

Teravih kaç kişiyle kılınır? | Teravih kaç rekat?
Teravih kaç kişiyle kılınır? | Teravih kaç rekat?

Dini Bilgiler

Teravih kaç kişiyle kılınır? | Teravih kaç rekat?

Zekat nasıl hesaplanır? | 2020 zekat hesapla
Zekat nasıl hesaplanır? | 2020 zekat hesapla

İSLAM

Zekat nasıl hesaplanır? | 2020 zekat hesapla

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmak gerekiyor mu?
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmak gerekiyor mu?

Oruç

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmak gerekiyor mu?

Göz damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken göz damlası kullanılır mı?
Göz damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken göz damlası kullanılır mı?

Oruç

Göz damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken göz damlası kullanılır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı