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Burun ameliyatının önemi

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Suhayb Kuria Aziz, burun ameliyatları ve burun estetik ameliyatlarınızı önemine değinerek, burun ameliyatlarının nefes almaya bağlı olarak yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42
Burun ameliyatının önemi

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Suhayb Kuria Aziz, burun ameliyatları ve burun estetik ameliyatlarınızı önemine değinerek, burun ameliyatlarının nefes almaya bağlı olarak yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.


Kulak Burun Boğaz Doktoru Suhayb Kuria Aziz, burun ameliyatlarının önemine değinerek, “Septoplasti, burun orta bölmesinde, iç kısımda kısmen çatıya destek veren kıkırdak ve kemik duvarın eğriliklerinin düzeltildiği operasyonun ismidir. Rinoplasti ise burun çatısının görsel anlamda bazı oranlara sadık kalınarak yapılan düzeltme operasyonudur. Bu ameliyatın önemi, Burundan iyi nefes almayla beraber yaşam kalitesinin artması, uyku kalitesinin artması, üst solunum yolları enfeksiyonlarına yatkınlığın azalması, horlamanın azalması, estetik görünümün iyileştirilmesi ile beraber özgüven artımı ve duygusal durumunpozitif yönde düzelmesi beklenir.Doğumdan gelen ya da travmalara bağlı burundan nefes alamama ve burunda şekil bozukluğu olan hastalar. Burundan nefes alma sorunu olmayan ama burnunun şeklini değiştirmek isteyen hastalara burun ameliyatı yapılır” dedi.


Burun ameliyatının nasıl yapıldığı hakkında da bilgi veren Dr. Aziz, “Hasta operasyona karar verdikten sonra genel anestezi altında yapılacak bu ameliyat için ön hazırlık için tetkikler planlanır. Hastadan operasyondan önce 8 saat aç kalması istenir. Ameliyat açık ve kapalı teknik olarak planlanabilir. Açık teknik operasyonda anatomiye ve dolayısıyla patolojiye (anormalliklere) hâkimiyet daha fazla olmaktadır. Açık teknik ile yapılan ameliyatlarda burun deliklerini ayıran orta bölmeye yatay bir kesi yapılır. Ameliyat sonrası çok ince bir dikiş materyali kullanılarak en az iz hedeflenir. Operasyon süresi 3 ile 4 saat arası olabilir. Ameliyat sonrası hastanın burun sırtına dış etkilerden korunması ve ödemin (şişliğin) çok artmaması için termoplastik alçı yerleştirilir. Burun içerisinde de 1-2 mm kalınlığında yumuşak silikon yapraklarla hasta uyanır. Göz çevresine soğuk uygulanması önerilir. Hastanede 1 gece yatılır ve 10 gün ev istirahati önerilir. Ameliyattan sonraki 3-4. gün silikonlar, 10. gün alçı alınır. Elde edilen sonuç burnun son hali değildir. Burnun son haline kavuşması yavaş bir süreçtir. Ortalama olarak 1 yıl sürebilmektedir. Bu nedenle hastanın başlangıçtaki görüntü için paniğe kapılmaması, sabırlı olması gerekmektedir. Zaman içerisinde şişlikler inecek ve burun gün geçtikçe daha doğal ve yüze uyumlu hal alacaktır. İlave küçük ameliyatlarla düzeltme yapma ihtiyacı doğabilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42
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