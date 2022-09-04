Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak?
5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencileri, Bursluluk Sınavı'nın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları 2022:
2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 4 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav, 4 Eylül 2022 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanacak.