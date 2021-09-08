Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf soruları 2021

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 Pazar günü yapıldı. Burs almak isteyen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 öğrencileri bursluluk sınavı sorularını çözmek için 120 dakika ter döktü.

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 bursluluk soru ve cevapları henüz açıklanmadı. İOKBS sınavının soruları ve cevaplarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. 2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

2021 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen 2021 bursluluk sınavın sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde MEB tarafından erişime açılacak.

İOKBS nedir?

İOKBS, Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

5 Eylül 2020 Tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayınlanmıştı.

İOKBS bursluluk sınavı 5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 9, 10, 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız