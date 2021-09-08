Bursluluk sınavı soruları 2021 İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonlarından yararlanmak isteyen 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin başvurusunu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yaptığı bursluluk sınavı 25 Nisan’da yapılacaktı. Ancak korona salgını nedeniyle ertelenen İOKBS sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü yapıldı. Peki 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri test kitapçığı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar.

Bursuluk sınavına kimler giremez?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamaz. Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavında yararlanamayacaktır. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler MEB tarafından yapılan İOKBS’ye müracaat ettiler. Bursluluk sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

2021 İOKB bursluluk sınavına giren öğrencilerin merakla beklediği bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı MEB tarafından açıklanıyor. Sınavının tamamlanmasıyla birlikte bursluluk sınavı sorularınının yayınlanması büyük bir merakla beklenirken, MEB henüz 2021 İOKBS sınavı soruları ve cevap anahtarlarını açıklamadı. bursluluk sınavı soru ve cevapları MEB gov tr adresinden açıklanacak. 2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bursluluk sınav soruları ve cevapları

5 Eylül 2020 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayınlanmıştı.

İOKBS bursluluk sınavı 5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 9, 10, 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız